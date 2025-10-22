La carrera por la gubernatura de Michoacán comienza a tomar forma y, de acuerdo con la más reciente encuesta de MetricsMX, la alianza Morena–PVEM–PT parte con ventaja rumbo a la elección estatal de 2026. Si hoy fueran los comicios, esta coalición obtendría 39.9% de la intención de voto, casi triplicando a su competidor más cercano.

En segundo lugar aparece el PAN con 12.2%, seguido muy de cerca por Movimiento Ciudadano con 11.1%, lo que anticipa una disputa cerrada entre ambas fuerzas por el voto opositor. El PRI, que alguna vez dominó el estado, se queda en cuarto lugar con 8.9%, confirmando su declive en la entidad. Además, 7.2% votaría por un candidato independiente, 11.0% por “otro partido” y 9.7% aún no decide.

Estos números confirman que Morena mantiene el control electoral en Michoacán, mientras que la oposición se encuentra fragmentada y sin figura dominante que dispute el liderazgo estatal.

Encuesta en Michoacán: Morena lidera rumbo a la gubernatura (Eduardo Díaz)

Raúl Morón domina en Morena

Dentro de Morena, la competencia interna parece definida desde ahora: Raúl Morón encabeza las preferencias como posible candidato a gobernador con 46.1%, muy por encima de Fabiola Alanís (30.3%) y Celeste Ascencio (23.6%).

Morón, exalcalde de Morelia y líder histórico del obradorismo en la entidad, conserva una estructura territorial activa y un alto nivel de conocimiento, lo que explica su posición dominante. Alanís y Ascencio, aunque competitivas, tendrían que remontar más de 15 puntos para disputarle la nominación morenista.

En la oposición no hay figura dominante

Del lado opositor, la encuesta revela un escenario totalmente distinto: no existe un liderazgo claro. Entre los posibles candidatos:

El panista Alfonso Martínez aparece a la cabeza, pero con una ventaja mínima dentro de una oposición dividida. Movimiento Ciudadano compite seriamente con dos cartas fuertes, mientras que el PRI retrocede hasta el tercer y quinto lugar en su propio bloque. Además, la figura de Marko Cortés, líder nacional del PAN, no logra tracción en su propio estado.

Lectura política

La encuesta sugiere que:

• Morena parte como favorito en Michoacán, pero no puede confiarse, ya que 30% del electorado aún está disponible entre indecisos, independientes y otros partidos.

• Raúl Morón es hoy el aspirante más competitivo del estado.

• La oposición necesitaría una alianza PAN–PRI–MC para competir; dividida, prácticamente no tiene posibilidades de remontar.

• El voto anti-Morena está disperso y no tiene narrativa ni candidatura que lo capitalice por ahora.

Metodología

Encuesta telefónica con robot, realizada el 17 y 18 de octubre de 2025 a 1,200 personas mayores de edad residentes en Michoacán.

Se enviaron preguntas mediante mensaje pregrabado; el entrevistado respondió con el teclado telefónico.

Muestreo probabilístico a teléfonos fijos y celulares del estado.

Ajuste de datos por género y edad con base en la lista nominal del INE (1 de octubre de 2025). Margen de error ±2.83%, nivel de confianza 95%, tasa de rechazo 97%.