Mediante redes sociales, el Gabinete de Seguridad informó sobre operativos parte del Plan Michoacán, que intensificarán las revisiones en empacadoras y tianguis limoneros en Apatzingán y Múgica.

Sólo el pasado 19 de noviembre, el Gabinete de Seguridad había compartido la detención de 83 personas, resultado del Plan de Operaciones Paracutín parte de la estrategia contra la extorsión en Michoacán.

Plan Michoacán: Gabinete de Seguridad intensifica revisiones en Apatzingán y Múgica

En comunicado, el Gabinete de Seguridad compartió el seguimiento de las acciones parte del Plan Michoacán que derivó en visitas de supervisión en los municipios de Apatzingán y Múgica en:

Empacadoras

Industrias

Tianguis limoneros

Aunque no brindaron detalles sobre dichas revisiones, sí señalaron que es parte de la estrategia de brindar seguridad del Plan Michoacán para trabajadores y comerciantes del estado.

Asimismo, actualizaron los decomisos del Plan Michoacán, que dio con la detención de cuatro personas en el transcurso del 19 de noviembre, dando un total de 87 aprehensiones.

También se aseguraron:

43 armas de fuego

6 mil 391 cartuchos

348 cargadores

60 artefactos explosivos

52 kilos de material explosivo

Y se decomisaron diversas cantidades de narcóticos:

13 kilos de marihuana

332 kilos de metanfetamina

9 mil 200 litros de sustancias químicas para elaborar droga sintética

2 mil 300 kilos también de sustancias para drogas

Más 75 vehículos, todo en el lapso del 10 al 19 de noviembre, es decir, cuando se implementó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.