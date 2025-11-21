La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, se reunió con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para definir cuáles serán los nuevos pasos del Plan Michoacán.

“Nos reunimos con el gobernador de Michoacán (...) a partir del lunes iniciaremos las visitas casa por casa y las Ferias del Bienestar como parte del Plan Michoacán” Rosa Icela Rodríguez

Fue la propia secretaria quien informó por medio de un mensaje que compartió en redes sociales, sobre el encuentro que sostuvo este 21 de noviembre con el Alfredo Ramírez Bedolla.

Rosa Icela Rodríguez y Alfredo Ramírez Bedolla ya definieron los nuevos pasos del Plan Michoacán

Con el fin de definir los siguientes pasos del Plan Michoacán, la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez celebró una reunión con el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla.

En la publicación que compartió en X, la funcionaria federal detalló que en el encuentro se establecieron un par de acciones que se pondrán en marcha para dar continuidad el Plan Michoacán:

Recorridos casa por casa

Ferias del Bienestar

Aunado a lo anterior, Rosa Icela Rodríguez expuso en su tuit que en la reunión con el mandatario estatal, estuvieron presentes los representantes del sector del transporte público de la entidad.

Sobre ello, expuso que los transportistas que se sumaron a la mesa de trabajo en la que también estuvo César Yáñez, porque se abordó el proyecto del metrobús de Morelia.

Rosa Icela Rodríguez informa de reunión por Plan Michoacán (@rosaicela_/X)

¿Qué es el plan Michoacán?

Cabe destacar que tras el asesinato de Carlos Manzo, el gobierno federal inició el 8 de noviembre el Plan Michoacán, el cual tiene la finalidad de impulsar el desarrollo de estado mediante estos objetivos: