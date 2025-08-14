Pedro Segura Valladares, ex candidato de los partidos PT y PVEM al gobierno de Guerrero, fue detenido por el Caso Ayotzinapa; aquí te decimos quién es el ex aspirante.

La detención de Pedro Segura Valladares fue llevada a cabo por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), el martes 12 de agosto, en la carretera de Tepecoacuilco, en dirección a la carretera federal México-Acapulco.

En este sentido, el ex candidato a la gubernatura de Guerrero es señalado por el delito de delincuencia organizada en el Caso Ayotzinapa y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, por lo que contaba con una orden de aprehensión emitida en Toluca, Estado de México, pero:

¿Quién es Pedro Segura Valladares?

¿Quién es Pedro Segura Valladares?

Pedro Segura Valladares es un empresario y ex candidato a gobernador originario de Los Sauces, en Teloloapan, Guerrero. Fue detenido el 12 de agosto al ser señalado de deluncuencia organizada por el Caso Ayotzinapa.

El ex aspirante del PT y PVEM también es conocido por su relación de amistad con el cantante Joan Sebastian, razón por que se encargaba de administrar el rancho La Octava Maravilla, propiedad del compositor mexicano fallecido en 2015.

¿Qué edad tiene Pedro Segura Valladares?

La edad de Pedro Segura Valladares se desconoce, ya que no forma parte de algún registro público ni ha sido revelada por el propio ex candidato a gobernador.

¿Cuál es el signo zodiacal de Pedro Segura Valladares?

El signo zodiacal de Pedro Segura Valladares, así como su fecha exacta de nacimiento, son datos privados.

¿Quién es la esposa de Pedro Segura Valladares?

El estado civil de Pedro Segura Valladares tampoco forma parte de información de dominio público, pues no ha sido revelada por el empresario.

¿Quiénes son los hijos de Pedro Segura Valladares?

El ex candidato a gobernador de Guerrero, Pedro Segura Valladares, no ha revelado tener hijos o no, por lo que de trata de otro dato de su vida privada.

¿Qué estudió Pedro Segura Valladares?

El grado de estudios de Pedro Segura Valladares no ha sido proporcionado por las autoridades federales luego de su detención por el Caso Ayotzinapa.

¿Cuál es la trayectoria de Pedro Segura Valladares?

Además de su postulación como candidato del PT y PVEM para gubernatura de Guerrero, la trayectoria de Pedro Segura Valladares está vinculada a su actividad empresarial en el sector dental, así como propietario del hotel “Vida en el Lago”, ubicado en Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero.

En este sentido, el ex aspirante a gobernador solía transmitir en su redes sociales sus actividades, viajes y encuentros con empresarios y celebridades. Además de ser famoso por regalar automóviles, motocicletas, computadoras y celulares, tanto a escuelas de la región como a sus seguidores

Pedro Segura Valladares fue detenido por el Caso Ayotzinapa

El martes 12 de agosto, Pedro Segura Valladares fue detenido en la carretera de Tepecoacuilco, en el estado de Guerrero, luego de ser señalado de tener vínculos con el Caso Ayotzinapa, por lo que fue ingresado al Altiplano en Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

El empresario se le vinculó con el grupo delictivo Guerreros Unidos y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, por lo que fue señalado de delincuencia organizada al utilizar como fachada una de sus empresas en Chicago, Estados Unidos, donde habría recibido droga para ser distribuida posteriormente.

Según la causa penal a la que tuvo acceso el medio El Heraldo de México, “generaba condiciones para el éxito de la empresa criminal, como es el caso del consignado quien utilizó como fachada su hotel “Vida en el Lago”.

En dicho punto, señaló que el empresario “recibía droga y permitía reuniones con líderes del ente criminal, por lo que es evidente que realizaba funciones de apoyo logístico a integrantes del grupo delictivo”.