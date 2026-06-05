La renovación de la dirigencia del PAN Tamaulipas se acerca con dos planillas registradas; una de ellas tiene entre sus miembros a un aspirante acusado por Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se trata de José Alejandro Llanas Alba, señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presunto operador del CJNG.

A pesar de ello, fue aprobado como parte de la plantilla que encabezan César Verástegui y Gloria Elena Garza Jiménez.

Cabe señalar que será esta nueva dirigencia quien decida las candidaturas en el estado en las elecciones 2027.

Aspirante a la dirigencia del PAN Tamaulipas tendría vínculos en el CJNG

César Verástegui Ostos, el Truko, y Gloria Elena Garza Jiménez se registraron como candidatos a secretario general estatal y presidenta estatal respectivamente rumbo al cambio de dirigencia del PAN en Tamaulipas.

Entre su plantilla se encuentra José Alejandro Llanas Alba, registrado el 22 de mayo ante la Comisión Estatal de Procesos Electorales como parte del Comité Directivo Estatal sin problemas.

Cabe señalar que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, informó la sanción a la empresa Grupo Jala Logística, S.A. de C.V. por vínculos con Cesar Morfin, alias “Primito”, operador del CJNG en Tamaulipas, por robo de combustible.

¿Quién es José Alejandro Llanas Alba?, aspirante al comité estatal del PAN Tamaulipas

José Alejandro Llanas Alba es propietario de la empresa Grupo Jala Logística S.A. de C.V., empresa sancionada en mayo de 2025 por vínculos con el robo de combustible del CJNG.

De acuerdo con la FinCEN, la empresa del aspirante al comité estatal del PAN Tamaulipas estaría relacionada además con el lavado de dinero en favor del operador del CJNG en dicho estado.