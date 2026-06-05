Un conductor al volante de una camioneta Mercedes agredió a golpes y patadas a un ciclista en calles de Tlalpan, Ciudad de México, tras un altercado vial. El episodio fue captado por la cámara 360 del afectado, se viralizó rápidamente en redes sociales.

El conductor y agresor, visiblemente enfurecido, descendió del vehículo, se acercó al ciclista y comenzó a golpearlo repetidamente con puños y patadas hasta derribarlo en el pavimento.

El ciclista, quien portaba casco y equipo de ciclismo, terminó en el suelo recibiendo impactos mientras intentaba protegerse.

Conductor habría golpeado a ciclista por un espejo plegado

De acuerdo con versiones que circulan en redes, el conflicto inició cuando el ciclista dobló el retrovisor de la Mercedes para poder pasar en una calle estrecha.

Un maladro de una camioneta Mercedes, con placas sin registro agredió a golpes a un ciclista en la #CDMX



A ver si lo hacen famoso para que las autoridades den con el pic.twitter.com/wXZNOq5Sri — Carlos Hidalgo (@CarlosHidalgoo) June 5, 2026

El conductor reaccionó de forma desproporcionada, bajando del auto para atacar; la camioneta Mercedes cuenta con placas S81-BSY, aunque el denunciante inicial mencionó que parecían sin registro visible.

El video de casi 30 segundos muestra la agresión completa: el hombre de chaleco negro golpea sin control al ciclista, mientras este queda vulnerable en el asfalto. Usuarios en X han compartido capturas del agresor y del vehículo, exigiendo su identificación y arresto inmediato.

Colectivos ciclistas y usuarios han etiquetado a autoridades como la SSC CDMX para que actúe de oficio, y algunos piden que se investigue como tentativa de homicidio por la brutalidad de los golpes.

Mientras tanto, otros usuarios en redes llaman a esperar el contexto completo, aunque la mayoría condena la violencia vial extrema.

Hasta el momento no se reporta detención del conductor de la Mercedes y agresor del ciclista; la víctima ha pedido apoyo para localizarlo y proceder legalmente.