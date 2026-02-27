En medio de la polémica por un corrido dedicado a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el empresario y excandidato al gobierno de Guerrero, Pedro Segura, reapareció en redes sociales para deslindarse de las acusaciones en su contra.

A través de un video, negó haber amenazado al periodista Carlos Loret de Mola, quien lo señaló públicamente tras difundir la pieza musical.

Con declaraciones polémicas y un tono desafiante, Pedro Segura aseguró que no cambiará su estilo de vida ni su gusto por los corridos.

Pedro Segura se deslinda de las amenazas contra periodista tras polémica por El Mencho

“Ya saben por ahí unos periodistas que se ganan el dinero chantajeando a la gente, ahora resulta que yo amenacé a un periodista” Pedro Segura

Pedro Segura aseguró que nunca ha amenazado a nadie y lanzó un comentario machista al señalar que este periodista debe ser hombre y no andar como “niñas llorando”.

“Yo nunca he amenazado a nadie y no tengo porque amenazarlo, esos periodistas lo primero que deben de hacer antes es ser hombres, no anden como niñas llorando ahí” Pedro Segura

En el video, Pedro Segura le recomendó a este periodista que se ponga a trabajar y deje de andarlo usando.

“Yo no amenazo a nadie, simplemente hay periodistas que te usan, no tienen nada más de qué vivir, que se pongan a trabajar” Pedro Segura

De manera contundente, Pedro Segura se deslindo de las amenazas y destacó que probablemente este periodista tenga problemas con otros, porque solo se la vive criticando.

“Que voy a amenazar yo, me deslindo de todo eso yo. Tendrá problemas con otros” Pedro Segura

Pedro Segura cree que a este periodista le pagaron para que diera esa nota y hablara mal de él.

“Por esa nota le pagaron yo creo, les pagan y el que paga manda” Pedro Segura

Pese a las críticas, Pedro Segura aseguró que no va a cambiar su estilo de vida y seguirá escuchando corridos

A lo largo del video, Pedro Segura no mencionó el nombre del periodista, pero destacó que ya sabían que hablaba de Carlos Loret de Mola.

Pedro Segura le recomendó al periodista dejar su trabajo pues cree que no le ha funcionado.

“No voy a mencionar su nombre, pero ustedes saben porque está mandando los videos. Ya le dije fuera una mujer guapa le compararía un castillo, una casa, pero ese huevón que ya se ponga a trabajar y ya dejé el periodismo porque no le dio resultado” Pedro Segura

Durante su conversación, Pedro Segura aseguró que nunca ha usado un arma y ni siquiera tiene una.

Sin embargo, destacó que tiene amigos poderosos en el gobierno de Estados Unidos y México, y ellos si usan armas.

“Yo en toda mi vida no he usado un arma, ni tengo armas. Tengo amigos poderosísimos en el gobierno de México y Estados Unidos, ellos si tienen armas, pero yo no. Mi vida es tranquila y no porque alguien me critique me va a cambiar mi estilo de vida” Pedro Segura

Pese a las críticas en su contra, Pedro Segura aseguró que no va a cambiar su estilo de vida y seguirá escuchando corridos porque es la música que le gusta.

Pedro Segura destacó que tiene una vida feliz y no va a cambiar porque alguien le dice que lo haga.

“Voy a seguir escuchando los corridos, porque todo el mundo le gusta” Pedro Segura

En su video, Pedro Segura aseguró que da la cara porque no es cierto nada de lo que han dicho en su contra.

“Si yo fuera lo que este periodista dice yo no hiciera mis videos en vivo, yo me anduviera escondiendo. Yo no me escondo, doy la cara, porque no soy lo que piensan” Pedro Segura