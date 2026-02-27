Partido Verde se deslinda de Pedro Segura por caso El Mencho

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se deslindó públicamente de Pedro Segura tras la polémica generada por sus vínculos con el caso de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

En un comunicado, el partido aclaró que Pedro Segura fue candidato externo en 2021 dentro de la coalición con el PT y que nunca ha sido militante ni parte de su estructura interna.

El PVEM condenó cualquier acto que implique apología del delito y pidió a las autoridades investigar si Segura incurrió en responsabilidades legales.

Luego de que el Partido Verde fuera sido vinculado con el empresario Pedro Segura, el partido emitió un comunicado donde se deslindó del excandidato a la gubernatura de Guerrero.

El Partido Verde reconoció que en 2021 postularon a Pedro Segura, pero fue un candidato externo del partido dentro de la coalición con el Partido del Trabajo (PT).

“El ciudadano Pedro Segura Valladares fue postulado en 2021 como candidato externo dentro de la coalición integrada por el PT y el Partido Verde Ecologista de México, participación limitada estrictamente al proceso electoral de ese año” Partido Verde

Aclararon que Pedro Segura “no es ni ha sido militante” ni ha formado parte de su estructura interna del partido.

“Pedro Segura no es ni ha sido militante del Partido Verde, tampoco ha formado parte de nuestra estructura interna” Partido Verde

El Partido Verde explicó que su relación con Pedro Segura se limitó al proceso electoral de ese año y desde entonces no existe ninguna clase de vínculo político con él.

En este sentido el Partido Verde destacó que no han tenido ninguna comunicación con Pedro Segura.

“Concluido el proceso electoral de 2021, el Partido Verde no mantiene ni ha mantenido desde entonces relación, coordinación o comunicación alguna con el ciudadano en cuestión” Partido Verde

Partido Verde condena cualquier acto que implique apología del delito tras polémica de Pedro Segura

En medio de las críticas que ha recibido, Pedro Segura reapareció en un video y negó haber amenazado al periodista Carlos Loret de Mola

Pero confirmó que seguirá escuchando corridos, pues es la música que le gusta y no permitirá que nadie le diga lo que puede hacer.

Ante las declaraciones de Pedro Segura, el Partido Verde condenó cualquier acto que implique apología del delito o glorificación de la violencia.

El Partido Verde pidió a las autoridades revisar los hechos para deslindar responsabilidades e investigar si Pedro Segura incurrió en un delito.

“En el Partido Verde condenamos cualquier acto de apología del delito o intento de glorificación de la vida criminal que tanto daño ha causado al país. Respaldamos la actuación de las autoridades competentes para determinar cualquier responsabilidad en la que pudiera haber incurrido el C. Pedro Segura” Partido Verde