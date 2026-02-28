Artículo 19 pide a la FGR investigar amenaza contra Carlos Loret de Mola

La organización Artículo 19 exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una investigación de las amenazas que Pedro Segura Valladares realizó en contra Carlos Loret de Mola.

A través de un comunicado, Artículo 19 detalló que las declaraciones de Pedro Segura no fueron “meras opiniones”, sino que sus amenazas son consideradas como intimidación directa.

FGR debe investigar amenaza contra Carlos Loret de Mola, asegura Artículo 19

Artículo 19 condenó las amenazas contra Carlos Loret de Mola por parte de Pedro Segura, quien, en un video, dijo que le dispararía al periodista por criticar su fiesta dedicada a El Mencho.

Pedro Segura reaparece tras polémica por El Mencho y niega amenazas a periodista (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

La organización destacó que este tipo de discursos por parte de actores políticos se convierten en una señal de permisividad a la violencia contra la prensa, pese a que existe la libertad de expresión.

“En un país donde ejercer el periodismo implica riesgos reales y documentados, referencias públicas a disparos o agresiones físicas no pueden interpretarse como simple retórica inofensiva. Estas expresiones contribuyen a construir un entorno hostil, alimentan la estigmatización y pueden catalizar agresiones por parte de terceros”. Artículo 19

Por lo anterior, Artículo 19 exige a la FGR que se inicie una investigación exhaustiva sobre la amenaza contra Carlos Loret de Mola, considerando el riesgo de que se hayan hecho de manera pública.

Asimismo, pidió que se evalúe el peligro y, en caso de ser necesario, instalar mecanismos de protección para Carlos Loret de Mola a fin de garantizar su seguridad y resguardar su vida.