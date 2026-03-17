Autoridades federales y estatales de seguridad realizaron operativos contra La Familia Michoacana en al menos tres estados, logrando la detención de 11 personas.

Los operativos contra La Familia Michoacana se realizaron el pasado domingo 15 de marzo y, además de los detenidos, fueron aseguradas:

Armas

Cartuchos

Dinero

Posibles dosis de droga

Vehículos

Cae operador de La Familia Michoacana en Edomex

Durante operativos en el Estado de México (Edomex), fuerzas de seguridad detuvieron a Rodolfo “N”, presunto jefe de plaza de La Familia Michoacana que operaba seis municipios:

Villa Guerrero Tenancingo Malinalco Ocuilan Zumpahuacán Tenango del Valle

Rodolfo "N", detenido por presunto vínculo con La Familia Michoacana (Especial)

De acuerdo con la información, Rodolfo estaría ligado a extorsiones y cobro de piso de comerciantes y empresarios de Edomex, además de venta de drogas y secuestros.

La Secretaría de Seguridad de Edomex informó sobre la detención del operador de La Familia Michoacana y mantienen abiertas las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de la célula criminal.

Detienen al Comandante Callejas de La Familia Michoacana en Tlaxcala

Por otro lado, José Armando “N”, alias Comandante Callejas, fue detenido en Tlaxcala por sus presuntos vínculos con La Familia Michoacana, dedicada a la extorsión en la demarcación.

La detención del Comandante Callejas se realizó gracias a una denuncia ciudadana, en la que se informó que el sujeto exigía dinero de manera mensual al propietario de un restaurante.

Investigaciones señalan que José Armando “N” inició su carrera delictiva desde hace más de 20 años y era un objetivo prioritario de las autoridades de Edomex por sus vínculos con La Familia Michoacana.

José Armando “N”, objetivo prioritario del Estado de México (Especial)

Golpe contra La Familia Michoacana en Puebla; detienen a nueve operadores

Por su parte, la Secretaría de Seguridad informó sobre la detención de nueve personas, presuntos operadores de La Familia Michoacana, que se dedicaban a la extorsión en el mercado Morelos.

El gobierno de Puebla detalló que las nueve personas fueron detenidas por delitos como:

Cobro de piso

Despojo de locales a comerciantes

Privación ilegal de la libertad

Distribución de sustancias ilícitas