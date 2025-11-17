Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, reveló porqué aceptó tomar el cargo de su esposo tras el asesinato el 1 de noviembre pasado.

La hoy alcaldesa de Uruapan, Michoacán, dijo que aunque fue muy criticada su decisión, señaló que si dejaba la lucha social y se iba, sentiría que estaba traicionado el legado de Carlos Manzo.

Así lo dijo en entrevista con Manuel Feregrino enel programa de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula.

“Para mi hubiera sido más fácil agarrar a mis hijos e irme de aquí… él me inculcó tanto esta lucha social… que si me iba yo sentía que estaba atraicionando su legado y su lucha” Grecia Quiroz. Esposa de Carlos Manzo

Así lo dijo tras señalar que para ella hubiera sido más fácil irse con sus hijos tras el asesinato de Carlos Manzo.

Grecia Quiroz a veces cree que el asesinato de Carlos Mazno es una “mala pesadilla”

Gracia Quiroz dijo que como parte de su proceso personal de duelo a veces piensa que todo es una mala pesadilla y aún experimenta negación.

No obstante, dijo que actualmente “me siento bien porque es que es algo que a él le hubiera gustado seguir en esta lucha”.

Grecia Quiroz lamenta que solo por asesinato de Carlos Manzo voltearan a ver a Michoacán

En otras declaraciones, Grecia Quiroz dijo que es lamentable que su esposo Carlos Manzo perdiera la vida para que voltearan a ver a su municipio en Michoacán.

Por ello es que pidió justicia a la presidenta Claudia Sheinbaum y dijo que en su reunión en Palacio Nacional le expresó era demasiado tarde para la reunión que Carlos Manzo pidió reiteradamente.

La esposa del luchador social y presidente municipal dijo recordó que Carlos Manzo señaló a varios nombres en caso de que le pasara algo: