Luego de que Grecia Quiroz, la viuda de Carlos Manzo y ahora alcaldesa de Uruapan, Michoacán, se reunió con la presidenta de México, el gabinete de Seguridad responderá a su llamado.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, habló en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, sobre el atendido que darán a Grecia Quiroz.

Seguridad atenderá petición de Grecia Quiroz sobre inseguridad en Uruapan, Michoacán

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, no solo atenderá la seguridad en el Estado, sino que Omar García Harfuch habló de Uruapan de forma especial.

En conferencia de prensa, explicó que atendiendo a la petición hecha por Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, atenderán la seguridad en su municipio.

Omar García Harfuch señaló que la viuda de Carlos Manzo les pidió tener presencia en Uruapan, por lo que actuarán puntualmente a su petición realizada.

Por otra parte, Omar García Harfuch apuntó que la seguridad nacional trabajará en conjunto con la civil o de Uruapan, para atender la crisis que se vive.

“Visitaremos esta misma semana Uruapan, visitas para evaluar y supervisar de manera permanente la estrategia de seguridad”. Omar García Harfuch, seguridad.

Grecia Quiroz pidió esto para la seguridad en Uruapan

Grecia Quiroz, la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, realizó ciertas peticiones a Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch por la inseguridad en Uruapan.

Según argumentos dados por Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo, su viuda realizó estas peticiones:

Reforzar seguridad en Uruapan

Reforzar seguridad para Grecia Quiroz

Reforzar seguridad para gabinete de Grecia Quiroz y Movimiento del Sombrero

Recordemos que días después del asesinato de Carlos Manzo, se dio a conocer que varios miembros del Movimiento del Sombrero aseguraron tener amenazas de muerte.