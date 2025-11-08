Grecia Quiroz se despidió de Carlos Manzo con un emotivo mensaje en redes sociales: “No te voy a fallar”, escribió la alcaldesa de Uruapan a una semana de la muerte de su esposo.

“Te extraño tanto Carlos, pero sé que sigues estando aquí conmigo, con nosotros”. Grecia Quiroz

Carlos Manzo fue asesinado el pasado 1 de noviembre durante un evento y, tras su muerte, su esposa Grecia Quiroz asumió la presidencia municipal de Uruapan, en el estado de Michoacán.

‘Mataron al mejor presidente de México’: Esposa de Carlos Manzo, Grecia Quiroz García, lo despide (@exeni)

Grecia Quiroz se despide de Carlos Manzo y le hace una promesa: “No te voy a fallar”

En un redes sociales, Grecia Quiroz dedicó un emotivo mensaje a Carlos Manzo y le hizo la promesa de no fallarle: “Te juro que no te voy a fallar, por ti, por mi, por nuestros hijos y por Uruapan”.

A una semana del asesinato de Carlos Manzo, Grecia Quiroz se despidió de su esposo y le agradeció todos los momentos de felicidad que pasaron juntos y por haber sido el mejor padre.

La ahora alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, resaltó que Carlos Manzo entregó su vida por el pueblo y aclaró que jamás lo podrá olvidar, pues es “el amor más puro y sincero” que conoció.