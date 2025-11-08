Grecia Quiroz se despidió de Carlos Manzo con un emotivo mensaje en redes sociales: “No te voy a fallar”, escribió la alcaldesa de Uruapan a una semana de la muerte de su esposo.

“Te extraño tanto Carlos, pero sé que sigues estando aquí conmigo, con nosotros”.

Grecia Quiroz

Carlos Manzo fue asesinado el pasado 1 de noviembre durante un evento y, tras su muerte, su esposa Grecia Quiroz asumió la presidencia municipal de Uruapan, en el estado de Michoacán.

La esposa de Carlos Manzo prometió seguir su legado contra violencia mediante el Movimiento del Sombrero
‘Mataron al mejor presidente de México’: Esposa de Carlos Manzo, Grecia Quiroz García, lo despide (@exeni)

Grecia Quiroz se despide de Carlos Manzo y le hace una promesa: “No te voy a fallar”

En un redes sociales, Grecia Quiroz dedicó un emotivo mensaje a Carlos Manzo y le hizo la promesa de no fallarle: “Te juro que no te voy a fallar, por ti, por mi, por nuestros hijos y por Uruapan”.

A una semana del asesinato de Carlos Manzo, Grecia Quiroz se despidió de su esposo y le agradeció todos los momentos de felicidad que pasaron juntos y por haber sido el mejor padre.

La ahora alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, resaltó que Carlos Manzo entregó su vida por el pueblo y aclaró que jamás lo podrá olvidar, pues es “el amor más puro y sincero” que conoció.

El emotivo mensaje que Grecia Quiroz dedicó a Carlos Manzo.
El emotivo mensaje que Grecia Quiroz dedicó a Carlos Manzo. (Captura de pantalla )