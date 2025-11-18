La presidenta de México, Claudia Sheinbaum señaló que debería establecerse un debate para el aumento de penas para menores de edad en casos de homicidio, lo cual respaldaron legisladores de Morena.

“Más allá de una opinión personal, creo que es algo que sí es importante que se discuta, que se debata”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La discusión y la duda sobre una sanción severa para los menores de edad involucrados en casos de homicidio se da a partir del asesinato de Carlos Manzo a manos de un joven de 17 años, el pasado 1 de noviembre.

Morena en el Congreso está dispuesto a debate sobre aumento de penas para menores en casos de homicidio

Durante conferencia de prensa con legisladores de Morena se abordó un posible debate para aumentar las penas a menores que cometan homicidios, a lo cual estarían abiertos a establecer.

Fue el senador y coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López quien señaló que de ser necesario, están dispuestos a establecer el debate sobre menores ante ambas Cámaras.

Sin embargo, de momento el debate para aumentar las penas a menores en casos de homicidio no sería una prioridad de la agenda legislativa, ya que habría otros temas de atención e iniciativas planteadas.

Aunque si se plantea que es viable el aumento de las sanciones a menores de edad que cometan homicidios, Morena y aliados estarían abiertos a debatir.

El 12 de noviembre, el senador del Partido Verde, Carlos Ramírez Marín presentó una iniciativa de reforma sobre penas para menores desde los 16 años, quienes cometan algún delito doloso.

“Es algo que debe discutirse”: Claudia Sheinbaum sobre aumento de penas a menores en casos de homicidio

En el Congreso se mencionó lo dicho por Claudia Sheinbaum durante la conferencia mañanera del martes 18 de noviembre de 2025, sobre establecer penas contra menores de edad involucrados en casos de homicidio.

Acorde con lo mencionado por Claudia Sheinbaum, existe un debate abierto sobre las penas para menores de edad ante delitos como el homicidio, ya que hay quienes están de acuerdo a que se juzgue como adulto.

Sin embargo, hay quienes no, por lo que de manera independiente a una opinión personal, tiene que haber un debate, además de trabajar para evitar que los menores se acerquen al crimen organizado.