El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) se sumó al rechazo al informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desaparecidos del gobierno federal.

“Expresamos nuestro respaldo a la política de atención a personas desaparecidas del gobierno de México y reafirmamos nuestro apoyo a la posición expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum ante el informe del Comité de la ONU” Gobierno de CDMX

El pronunciamiento oficial reitera que el informe del Comité de Desaparición Forzada se basa en “hechos ocurridos de 2009 a 2017” y no reconoce el trabajo realizado durante los gobiernos de la transformación.

CDMX reclama omisiones en el informe de la ONU sobre desaparecidos y resalta avances constitucionales

La CDMX reclamó que en el informe de la ONU sobre desapariciones forzadas no se hayan incluido las evidencias aportadas por el gobierno de México ni las medidas que se han adoptado para erradicar este fenómeno.

Por ello, el gobierno capitalino considera que el informe relacionado a la cifra de desaparecidos es cuestionable, pues no considera que esto se combate con “una nueva política pública integral que busca erradicar esta grave vulneración a los derechos humanos”.

“Resulta muy grave que en un informe de tal relevancia no se incluya la evidencia aportada por el Gobierno de México. Ante esta importante omisión, los resultados del informe son cuestionables” Gobierno de CDMX

El pronunciamiento capitalino recordó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se crearon comisiones de búsqueda en todos los estados, además de la creación del Centro Nacional de Identificación Humana.

Otros de los avances institucionales que se destacó, fueron omitidos en el informes sobre desaparecidos son:

incremento al presupuesto para la búsqueda de personas no localizadas

transparencia sobre la información de personas no localizadas

protocolos homologados de búsqueda

CDMX destaca acciones del gobierno de Sheinbaum contra la desaparición forzada

Por otra parte, el gobierno de la CDMX señaló que durante la administración de Claudia Sheinbaum se han impulsado acciones “históricas, innovadoras e integrales” para la búsqueda efectiva de personas desaparecidas.

Entre ellas se encuentran:

Ley General en Materia de Desaparición Forzada

Base Nacional de Carpetas de Investigación de personas no localizadas

Plataforma Única de Identidad

Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas

Así como el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas

El gobierno no reprime ni desaparece; reitera CDMX ante informe de la ONU

El gobierno de la CDMX además reclamó que no se distinga entre la desaparición forzada perpetrada por el Estado y aquella cuya responsabilidad es de civiles y organizaciones criminales.

En este sentido, recordó que los gobiernos de la Cuarta Transformación no reprimen ni desaparecen, al contrario, combaten el problema “con una nueva política pública integral que busca erradicar” la desaparición en México.

“En la actualidad, el Gobierno Federal no reprime ni desaparece. Al contrario, se combate este problema con una nueva política pública integral que busca erradicar esta grave vulneración a los derechos humanos” Gobierno de CDMX

Asimismo, reiteró , aunque las consecuencias de la represión sistemática de los derechos humanos de los “gobiernos autoritarios del antiguo régimen” se siguen sufriendo, ya no hay casos de desaparición forzada a manos del Estado.

Resaltó que el informe reconoce la relación entre el aumento de las desapariciones y la “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, pero sin reconocer las acciones que deslindan a los recientes gobiernos de acciones de represión como la desaparición forzada.