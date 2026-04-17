Fundadora del colectivo Una Luz en el Camino informó que la cifra de restos hallados en zona Chalco-Tláhuac subió a 900, por lo que continuarán las labores de búsqueda en La Habana.

De manera inicial, el colectivo de búsqueda de Ciudad de México (CDMX) había informado poco más de 200 restos óseos en la zona conocida como La Habana; sin embargo, los primeros positivos fueron 49.

El hallazgo en la zona entre Tláhuac y Chalco derivó de la búsqueda de los hermanos Daniel y Brandon Nicolás Ramírez, quienes son parte de los 133 mil 179 desaparecidos en México al jueves 16 de abril de 2026.

Restos hallados en zona Chalco-Tláhuac suben a 900: colectivo Una Luz en el Camino

En entrevista con Pamela Cerdeira, la fundadora del colectivo Una Luz en el Camino, Jacqueline Palmeros, informó que los restos hallados en la zona Chalco-Tláhuac subieron de 350 a 900 en las últimas horas.

Aunque no dio una cifra cerrada, la fundadora del colectivo mencionó que los restos óseos se duplicaron desde el pasado 15 de abril, ya que volvieron a acribar la tierra que las autoridades habrían revisado.

La búsqueda, recordó, comenzó el pasado 7 de abril en lo que narró es una chinampa entre la laguna La Habana colindante con un canal de aguas residuales, zona en disputa entre grupos del crimen organizado.

A su vez, el colectivo señala que las labores de búsqueda se reanudarán mañana viernes 17 de abril, por lo que hizo un llamado a los familiares de personas desaparecidas en CDMX y Estado de México a que se sumen.

Hallan 317 elementos óseos en Lago de Chalco (@FiscaliaCDMX / X )

Colectivo repitió actividades de la Fiscalía CDMX en la zona Chalco-Tláhuac

La misma fundadora del colectivo también mencionó que la Fiscalía General de Justicia de CDMX habría sido omisa en sus labores de búsqueda en la zona Chalco-Tláhuac, por lo que repitieron acciones.

Acorde con lo señalado por la madre buscadora, la Fiscalía de CDMX no separó correctamente los restos en varias zonas de La Habana que presuntamente ya habían revisado, lo que descubrió el colectivo y definió como un mal trabajo.

A su vez, Jacqueline Palmeros señaló que la Fiscalía CDMX había señalado la posibilidad de que los restos hallados en la zona Chalco-Tláhuac fueran de origen prehispánico, lo cual ya fue descartado por el INAH.

Narró que el Instituto Nacional de Antropología e Historia se presentó en la zona y determinó que los restos no pertenecerían a este contexto, ya que La Habana sería una chinampa que ocasionaría un mayor desgaste.