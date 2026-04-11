Como resultado de una jornada de búsqueda que se llevó a cabo del 7 al 10 de abril, colectivos localizaron cientos de restos humanos en una zona entre Chalco y Tláhuac.

“Manifestamos nuestra indignación, profunda preocupación y firme exigencia ante el hallazgo de 219 restos óseos en dicha zona" Colectivos de búsqueda de personas

Por medio de un comunicado, las organizaciones señalaron que el hallazgo se realizó en las lagunas de La Habana y explicó que consiste en un total de 219 restos óseos.

Debido a lo anterior, los colectivos que participaron en las labores y encontraron los indicios, se pronunciaron a favor de que las autoridades realicen los respectivos procesos de identificación.

Reportan hallazgo de restos humanos en Chalco

Durante el periodo comprendido del 7 al 10 de abril de 2026, diversos colectivos de búsqueda de personas realizaron una jornada de exploración y rastreo en las lagunas de La Habana entre Chalco y Tláhuac.

Derivado de las acciones, las organizaciones hallaron un total de 219 restos óseos en el sitio, por lo que en un comunicado, expresaron su indignación, profunda preocupación.

En ese sentido, los colectivos Una Luz en el Camino, Hasta Encontrarles CDMX, Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, manifestaron una “firme exigencia” a las autoridades para identificar los restos.

"Exigimos la plena y pronta identificación de los restos con total transparencia, así como el acceso oportuno y continuo a la información sobre los avances de los peritajes correspondientes" Colectivos de búsqueda de personas

Sobre ello, demandaron que los proceso de análisis e identificación tienen que realizarse con el máximo respeto y “en un marco de colaboración efectiva y con la escucha permanente a las familias”.

Además, demandaron que se siga con la búsqueda en el sitio porque es de un “alto interés forense” y es necesario que se explore de manera exhaustiva en las siguientes jornadas por la relevancia de los hallazgos.

Estos fueron los restos humanos hallados en Chalco

Al reportar el hallazgo de restos humanos en Chalco, las organizaciones de búsqueda de personas explicaron que los indicios encontrados en las lagunas por día, fueron los siguientes:

Martes: 49 restos óseos

Miércoles: 29 restos óseos

Jueves: 51 restos óseos

Viernes: 90 restos óseos

Al reiterar la exigencia de identificación de los restos que fueron encontrados, las colectivos resaltaron que las familias tienen derecho la verdad, a la justicia y a un trato digno.

Las organizaciones pidieron que las autoridades que atiendan el caso sean la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX, la Fiscalía General de Justicia capitalina y el Instituto de Servicios Peritales y Ciencias Forenses.