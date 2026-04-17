Colectivos de desaparecidos de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México denunciaron una emergencia forense tras el hallazgo de más de mil restos y fragmentos óseos en la zona limítrofe entre Chalco y Tláhuac.

Ante la magnitud del caso, exigieron la intervención inmediata de la Fiscalía capitalina y otras instituciones.

Los grupos de búsqueda hicieron un llamado urgente a autoridades federales, capitalinas y mexiquenses luego del reciente descubrimiento de restos humanos en las lagunas de La Habana, ubicadas entre la alcaldía Tláhuac, en CDMX, y el municipio de Chalco, en el Estado de México.

De acuerdo con los colectivos de desaparecidos, lo que comenzó como una jornada de búsqueda por patrones de localización se convirtió en una crisis forense de gran escala, debido al número de restos localizados en pocos días.

Entre las organizaciones participantes se encuentran:

Una Luz en el Camino

Hasta Encontrarlos Ciudad de México

Mariposas Buscando Corazones y Justicia

Voces de la Ausencia

Lirios Buscadores Izcalli

Familias independientes de Ciudad de México y Estado de México

Hallan más de mil restos óseos en poco más de una semana

Según el reporte difundido por los colectivos, entre el 7 y el 16 de abril fueron encontrados al menos 1,076 restos y fragmentos óseos.

El conteo diario quedó de la siguiente manera:

Martes 7 de abril: 49 restos

Miércoles 8 de abril: 29 restos

Jueves 9 de abril: 51 restos

Viernes 10 de abril: 90 restos

Sábado 11 de abril: 106 restos

Lunes 13 de abril: 132 restos

Martes 14 de abril: 149 restos

Miércoles 15 de abril: 215 restos

Jueves 16 de abril: 255 restos

Los colectivos señalaron que gran parte del material localizado aún debe ser identificado, analizado y clasificado, una tarea que supera sus capacidades, ya que su labor principal es la búsqueda de familiares desaparecidos.

Exigen respuesta inmediata de autoridades de CDMX y Edomex

Ante esta situación, las organizaciones exigieron acciones urgentes a autoridades de la CDMX y del Estado de México:

Ampliación inmediata de jornadas de búsqueda: que las labores en las lagunas de La Habana continúen sin interrupciones y con más recursos humanos y técnicos.

Transparencia forense: aplicación de protocolos que eviten la revictimización y permitan una identificación digna y rápida.

Seguridad y resguardo: protección para familias buscadoras y aseguramiento del perímetro.

Canal directo de información: comunicación permanente sobre avances periciales y resultados.

Piden intervención de Fiscalía CDMX y otras instituciones

El llamado fue dirigido directamente a titulares de distintas dependencias: