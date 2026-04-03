La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México (CDMX) rindió un informe sobre la identificación de desaparecidos.

El informe, también presentado por la Fiscalía de la CDMX y la Fiscalía del Estado de México, engloba los resultados de las Jornadas de Búsqueda por Patrones realizadas entre mayo de 2025 y marzo de 2026.

En dichas jornadas fueron recuperados restos óseos correspondientes a 13 personas de las que 2 ya fueron identificados y entregados a sus familias.

CDMX inicia identificación de personas desaparecidas tras jornadas de búsqueda

De acuerdo con el informe, presentado por Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía de la CDMX, se resaltaron las jornadas de búsqueda realizadas en coordinación con la Fiscalía del Estado de México.

Estas jornadas se realizaron en:

Valle del Tezontle y Topilejo, en Tlalpan

Lago de Chalco-Bosque de Tequesquite, en Tláhuac

Cerro del Guerrero, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Parque Estatal Sierra de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero

Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Tlalnepantla de Baz, Estado de México

Tultitlán, Estado de México

Tultepec, Estado de México

Coacalco de Berriozábal, Estado de México

Ecatepec de Morelos, Estado de México

Como resultado de la jornada de búsqueda desaparecidos, fueron recuperados 65 elementos óseos.

Estos restos fueron analizados por peritos de la Fiscalía CDMX, quienes determinaron que corresponden a 13 individuos desaparecidos.

Dos de ellos fueron identificados como masculinos menores de edad quienes ya fueron restituidos a sus familiares.

Cabe señalar que los restos recuperados son analizados por la Coordinación General de Investigación Forense de la Fiscalía CDMX, contra con más de 300 perfiles genéticos de familiares con los que cuentan.

En este sentido, las autoridades señalaron la importancia de que más familias aporten muestras de ADN para ampliar las posibilidades de identificación.