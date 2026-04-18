Colectivos y familias buscadoras de CDMX y Estado de México exigen justicia por los más de mil restos hallados en Chalco y Tláhuac, así como un trato digno.

Las familias buscadoras presentaron diversas peticiones este viernes 17 de abril ante la Secretaría de Gobierno, así como a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX).

Esto derivado de la revictimización de parte de las autoridades y lo que definen como un trato indigno tanto para los más de mil restos como a las familias buscadoras.

Familias buscadoras exigen justicia para los más de mil restos hallados en Chalco-Tláhuac

Este viernes 17 de abril, familias buscadoras presentaron ante las autoridades capitalinas un listado de peticiones para regresar a casa a los más de mil restos óseos hallados en Chalco-Tláhuac.

Explican que la magnitud del hallazgo requiere que las jornadas de búsqueda no se detengan y sean ampliadas, con participación del personal pericial así como de la comisión de búsqueda.

Asimismo, los colectivos que firmaron exigen transparencia forense mediante un protocolo de procesamiento sin revictimización, el cual derive en la identificación digna y pronta.

Sin embargo, las familias buscadoras también solicitan que las autoridades resguarden todo el perímetro de La Habana, sin restringir la permanencia de los colectivos en la zona del hallazgo.

Familias buscadoras exigen justicia a los más de mil restos hallados en Chalco-Tláhuac (Colectivo Hasta Encontrarles)

También piden que se les mantenga informados, ya que el Estado tiene la obligación de garantizar su derecho a la verdad y a la justicia.

Familias buscadoras reportan mil 076 restos hallados en Chalco-Tláhuac en diez días

Fueron cinco colectivos y familias buscadoras las que exigieron justicia, ya que declaran que no descansarán hasta que cada uno de los restos de Chalco-Tláhuac regrese a casa.

Al respecto, también confirmaron que tras jornadas de búsqueda desde el 7 al 16 de abril 2026, localizaron un total de mil 076 restos óseos que han sido revictimizados por las autoridades.

Acorde con su denuncia, la Fiscalía de CDMX apuntó que los restos en Chalco-Tláhuac podrían ser de origen prehispánico, lo que habría descartado el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Los colectivos desglosaron los restos hallazgos por jornada en los últimos 10 días:

Martes 7: 49 restos

Miércoles 8: 29

Jueves 9: 51

Viernes 10: 90

Sábado 11: 106

Lunes 13: 132

Martes 14: 149

Miércoles 15: 215

Jueves 16: 255

Derivado de la cifra, los colectivos también acusaron que los más de mil fragmentos son un reflejo de la crisis de desaparecidos que ha rebasado a las autoridades.