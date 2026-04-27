Ariadna Montiel dio a conocer el calendario de registro para la Pensión Bienestar Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, que se llevará a cabo del 27 de abril al 3 de mayo.
El proceso se organizará por inicial del primer apellido, comenzando con las letras A, B y C el lunes 27 y concluyendo con todas las letras el fin de semana.
- Lunes 27 de abril: Primer apellido con inicial A, B, C
- Martes 28 de abril: Primer apellido con inicial D, E, F, G, H
- Miércoles 29 de abril: Primer apellido con inicial I, J, K, L, M
- Jueves 30 de abril: Primer apellido con inicial N, Ñ, O, P, Q, R
- Viernes 1 de mayo: Primer apellido con inicial S, T, U, V, W, X, Y, Z
- Sábado 2 de mayo: Todas las letras del alfabeto
- Domingo 3 de mayo: Todas las letras del alfabeto
La funcionaria destacó que el objetivo es garantizar orden y acceso equitativo a los programas sociales.
Fechas del registro para Pensión Bienestar Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar
Por medio de redes sociales, Ariadna Montiel compartió una publicación en la que dio a conocer los detalles sobre el registro para la Pensión Bienestar Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar.
En ella, incluyó el calendario con las fechas por letra en las que los interesados en recibir el apoyo de los programas, deberán acudir a realizar el registro en los meses de abril y mayo:
- Lunes 27 de abril: Primer apellido con inicial A, B, C
- Martes 28 de abril: Primer apellido con inicial D, E, F, G, H
- Miércoles 29 de abril: Primer apellido con inicial I, J, K, L, M
- Jueves 30 de abril: Primer apellido con inicial N, Ñ, O, P, Q, R
- Viernes 1 de mayo: Primer apellido con inicial S, T, U, V, W, X, Y, Z
- Sábado 2 de mayo: Todas las letras del alfabeto
- Domingo 3 de mayo: Todas las letras del alfabeto
Requisitos de la Pensión Bienestar Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar
Cabe destacar que para solicitar la Pensión Bienestar Adultos Mayores o la Pensión Mujeres Bienestar, las y los interesados deberán cumplir con una serie de requisitos para ello, siendo los que se presentan a continuación:
- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad)
- CURP impresa reciente
- Acta de nacimiento legible
- Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (agua, luz, gas, teléfono, predial)
- Teléfono de contacto (celular y/o casa)
Recuerda que para el 2026, los beneficiarios de la Pensión Bienestar Adultos Mayores de 65 años o más recibirán un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos, y las beneficiarias de Mujeres Bienestar de 60 a 64 años recibirán 3 mil 100 pesos.