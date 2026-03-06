La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este jueves 5 de marzo la identificación de dos mineros desaparecidos y asesinados en La Concordia, en el estado de Sinaloa.

Con la confirmación de la FGR, suman ya siete trabajadores de la minera Vizsla Silver que han sido identificados genéticamente y cuyos restos fueron localizados en la comunidad El Verde.

FGR confirma identidad de dos trabajadores más de Vizsla Silver en La Concordia

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR identificó a los restos de dos trabajadores más de la minera Vizsla Silver, encontrados en una fosa común en La Concordia.

A través de un comunicado, la FGR informó que los cuerpos ya fueron entregados a sus familiares, a quienes se les brinda atención psicológica por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Previo al anuncio de la FGR, los familiares de los dos ingenieros asesinados confirmaron que se trata de:

Javier Emilio Valdez Valenzuela Javier Guillermo Vargas Valles

De acuerdo con la información, ambos mineros se desempeñaban como guardias de seguridad en el proyecto minero Pánuco, en Sinaloa, cuando fueron privados de su libertad.

FGR confirma identidad de dos trabajadores de minera asesinados en La Concordia (Captura de pantalla)

Suman siete mineros identificados en La Concordia

Hace casi un mes, la FGR notificó que se habían identificado cinco cuerpos de los mineros desaparecidos en La Concordia, por lo que, con el nuevo hallazgo, suman ya siete identificados.

Los cinco mineros antes identificados son:

José Ángel Hernández Velez, de 38 años de edad Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 37 años de edad José Antonio Jiménez Nevárez, de 34 años de edad Jesús Antonio de la O Valdez, de 30 años de edad José Castañeda Hernández, de 35 años de edad

La FGR ratificó su compromiso con la investigación que lleve no solo a la identificación de los cuerpos, sino al esclarecimiento de los hechos y la impartición de justicia.