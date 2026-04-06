La empresa minera Vizsla Silver informó el 6 de abril de 2026 sobre la identificación de los restos de dos de los 10 mineros que fueron secuestrados en Concordia, Sinaloa, por un grupo armado.

Según un comunicado de Vizsla Silver, los trabajadores fueron identificados como:

Saúl Alberto Ochoa Pérez

Miguel Tapia Rayón

Ingenieros secuestrados en la mina de Concordia (Especial)

Vizsla Silver confirma la identificación de los mineros Saúl Alberto Ochoa Pérez y Miguel Tapia Rayón

Con la identificación de los restos de Saúl Alberto Ochoa Pérez y Miguel Tapia Rayón, suman nueve trabajadores de Vizsla Silver que ya fueron identificados tras su secuestro el 23 de enero de 2026.

“Este es un desenlace profundamente doloroso y nuestras más sinceras condolencias están con todas las familias que hoy enfrentan la pérdida de sus seres queridos” Vizsla Silver

Por ahora, solo un colaborador sigue desaparecido; según Vizsla Silver, mantienen una comunicación constante y cercana con la familia de la persona, además de continuar colaborando con las autoridades.

Frente a esta situación, la empresa enfatizó que su prioridad actual es el acompañamiento de las familias afectadas , garantizando que reciban apoyo integral y de largo plazo durante este periodo de duelo.

“Estamos con las familias, brindando acompañamiento y apoyo mientras atravesamos juntos este momento de duelo por nuestros colegas y amigos”, señaló Michael Konnert, presidente y CEO de Vizsla Silver.

Vizsla Silver lamenta muerte de mineros en Concordia (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Suman cuatro detenidos por desaparición de mineros

El 4 de febrero se reportó la detención de cuatro personas armadas, presuntos responsables de la desaparición de los 10 mineros y miembros de una célula de Los Chapitos, en los municipios de Concordia y Mazatlán.

A los sujetos se les aseguraron: