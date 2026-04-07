Familiares de los mineros asesinados en Sinaloa acusaron que la respuesta de la empresa Vizsla Silver ha sido “irrisoria” ante la gravedad de los hechos.

Jaime Castañeda, hermano de José Manuel Castañeda y abogado de las familias, señaló que la compañía solo entregó liquidaciones “por ley”, lo que consideran injusto.

Además, criticó la tardía reacción del gobierno y la falta de pronunciamientos de legisladores.

Tras el hallazgo de nueve de los diez mineros desaparecidos, las familias anunciaron acciones legales por reparación del daño.

Vizsla Silver ha tenido respuesta ‘irrisoria’ con familias de mineros asesinados

Jaime Castañeda, hermano del minero José Manuel Castañeda -asesinado en Sinaloa-, expuso ante el noticiero de Ciro Gómez Leyva que el papel de la empresa que contrató a los ingenieros es ‘irrisoria’.

Tras confirmarse el hallazgo de 9 de los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa, siendo que todos fueron asesinados, Jaime Castañeda habló como familiar y abogado sobre las acciones que Vizsla Silver ha tenido con ellos.

Castañeda señaló que Vizsla Silver dio a las familias “lo que es por ley”, asegurando que solo es liquidación, “es injusto”.

“Son montos irrisorios, no hay una protección en esa ley [del Seguro Social] para los trabajadores”. Jaime Castañeda, abogado de familias de mineros asesinados

Sin embargo, explicó que eso no corresponde únicamente a las empresas, sino que los legisladores en México deberían actuar al respecto de los desaparecidos en el país.

Jaime Castañeda apuntó que en lo que respecta a su hermano José Manuel Castañeda, su familia sí decidió emprender acciones legales por “reparación del daño” contra la empresa Vizsla Silver que lo contrató.

Familias de mineros asesinados en Sinaloa, acusan respuesta tardía por el gobierno

Las familias de los mineros asesinados en Sinaloa, aseguraron que es ‘irrisorio’ el apoyo que Vizsla Silver les está dando. Pero también acusó al gobierno de su lenta reacción.

Castañeda recordó que pese a que familias de los mineros denunciaron la desaparición de los mineros e ingenieros, autoridades tardaron en reaccionar.

“Ha sido omisa la autoridad por muchas razones, es una frustración de que en ese país, los desaparecidos no se investiguen debidamente. Debería haber respuesta inmediata”. Jaime Castañeda, abogado de familias de mineros asesinados

Asimismo, apuntó que no ha habido ningún diputado o senador que se haya pronunciado sobre la desaparición y asesinato de los 10 mineros en Sinaloa.