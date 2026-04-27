Saskia Niño de Rivera confirmó en entrevista con Ciro Gómez Leyva la reaparición de los bienes robados al refugio “Villa de las Niñas”, acto que denunció el pasado 22 de abril:

“Las cosas han ido apareciendo un poco como en baches. A partir del sábado pasado, el domingo, el martes, jueves, y así. Ya tienen el listado<b> </b>y es cosa de que en efecto confirmen que ya aparecieron". Saskia Niño de Rivera, activista

La activista reveló que todavía falta que se confirme la aparición del cien por ciento de los donativos robados en Acapulco.

Aún así, se dijo con esperanza de que la situación no se vuelva a repetir dado que las niñas del refugio terminan siendo las más afectadas, lamentando la falta de transparencia por parte de las autoridades.

Saskia Niño de Rivera se pronuncia por las críticas de Abelina López

Durante la plática, Niño de Rivera también lamentó las declaraciones de la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez.

Esto después de que la criticara por haber hecho pública la denuncia del robo, señalando que su único propósito fue presumir el valor de lo robado.

Abelina López ya se había disculpado con Saskia Niño de rivera por robo de donativos a refugio de niñas (Yazmín Betancourt)

Al respeco, Niño de Rivera puntualizó que lo único que debe hacer ruido en medio de la situación es el robo, situación que no debe ser normalizada.

A su vez, destacó que Abelina López es la única que sale perdiendo con esas declaraciones:

“Aquí no hay nada que presumir, aquí hay que avergonzarse del robo, de lo que pasó, y bueno, Abelina sabrá por qué hizo ese comentario, me parece a mi que solo le afecta un comentario como este. Ella sabrá, yo tengo mucha claridad, tenemos mucha transparencia” Saskia Niño de Rivera, activista

Cabe destacar que, previo a sus declaraciones, la presidenta municipal de Acapulco se había comunicado vía telefónica con la activista con el fin de ofrecerle una disculpa por el robo.

A su vez, le garantizó una investigación exhaustiva para deslindar responsabilidades por el robo de los bienes hurtados.

Ahora con la reaparición de los donativos resta dar con los perpetradores.

Entre las primeras acciones de respuesta estivo la salida de María del Rosario Moreno de la Cruz, ahora exdirectora del DIF Acapulco denunciada por Niño de Rivera.