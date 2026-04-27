La temporada regular del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil quedó atrás, así que ya se conocen las fechas y horarios de los partidos de cuartos de final de la Liguilla.
- América vs FC Juárez | Ida, 29 de abril; 21 hrs | Vuelta, 3 de mayo, 15:55 hrs
- Rayadas vs Cruz Azul | Ida, 29 de abril; 19 hrs | Vuelta, 3 de mayo, 18:15 hrs
- Tigres vs Toluca | Ida, 30 de abril; 18 hrs | Vuelta, 4 de mayo, 19 hrs
- Pachuca vs Chivas | Ida, 30 de abril; 19:07 hrs | Vuelta, 4 de mayo, 21 hrs
Días y horarios de los partidos de ida de cuartos de final del Clausura 2026
Los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil se jugarán los días 29 y 30 de abril, en el siguiente orden.
- América vs FC Juárez | Ida, 29 de abril; 21 hrs
- Rayadas vs Cruz Azul | Ida, 29 de abril; 19 hrs
- Tigres vs Toluca | Ida, 30 de abril; 18 hrs
- Pachuca vs Chivas | Ida, 30 de abril; 19:07 hrs
Días y horarios de los partidos de vuelta de cuartos de final del Clausura 2026
Los partidos de vuelta de cuartos de final de la Liga MX Femenil, se llevarán a cabo una semana después, el fin de semana del 3 y 4 de mayo en el siguiente orden.
- América vs FC Juárez | Vuelta, 3 de mayo, 15:55 hrs
- Rayadas vs Cruz Azul | Vuelta, 3 de mayo, 18:15 hrs
- Tigres vs Toluca | Vuelta, 4 de mayo, 19 hrs
- Pachuca vs Chivas | Vuelta, 4 de mayo, 21 hrs