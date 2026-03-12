Nemesio Oseguera Cervantes, alías El Mencho, contaba con una orden de aprehensión vigente al momento de su muerte, la cual tuvo lugar el pasado 22 de febrero en la sierra de Tapalpa, Jalisco.

De acuerdo con Salvador González de los Santos, Fiscal de Jalisco, existían indicios de la presunta participación del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el asesinato de José de Jesús Gallegos Álvarez.

Por ello, autoridades competentes trabajan en una carpeta de investigación judicializada en la entidad relacionada con el crimen del exsecretario de Turismo Estatal.

“Había una carpeta, desde luego, tenía una orden de aprehensión aquí en Jalisco. Tengo entendido que fue por el caso del secretario de turismo; seguramente fue participación de autoría intelectual” Salvador González de los Santos, Fiscal de Jalisco

Fiscalía de Jalisco (@elsamarthagtz / X)

El Mencho no fue procesado por este delito debido a que murió durante un operativo militar, el cual generó violencia en distintos puntos del país.

La última morada atribuida a El Mencho estaría en un panteón de Jalisco (Michelle Rojas)

¿Cómo murió José de Jesús Gallegos Álvarez?

José de Jesús Gallegos Álvarez, quien fue nombrado titular de la Secretaría de Turismo del gobierno de Jalisco, fue asesinado el 9 de marzo de 2013.

Al funcionario lo balearon cuando circulaba en su camioneta Toyota Highlander en el cruce de las avenidas Acueducto y Patria, en el fraccionamiento Colinas de San Javier, de Zapopan, al poniente de la zona metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con testimonios, los ocupantes de una camioneta tipo Blazer, lo persiguieron hasta alcanzado en Plaza Pabellón, donde abrieron fuego contra él.

José de Jesús Gallegos Álvarez recibió dos disparos.

La Fiscalía de Jalisco, en su momento, informó que el móvil podía estar relacionado con actividades económicas y empresariales previas a su designación como titular de la Secretaría de Turismo de la entidad.

“Los sucesos nada tienen que ver con el cargo que hace unos días acababa de asumir” Arturo Zamora Jiménez. Secretario de Gobierno

En el ataque no se utilizaron armas largas, la ejecución se realizó desde un arma de fuego calibre 9 milímetros.

En mayo de 2014 se detuvo a cinco personas por su presunta participación en el asesinato del funcionario estatal.

Cinco años después, César Eduardo García Rodríguez, agente del Ministerio Público, a cargo de la investigación, desapareció.