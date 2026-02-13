El compositor y cantante Pepe Aguilar negó que se haya registrado un ataque en su contra en el estado de Zacatecas.

Esto luego de que se difundiera un rumor que sugería que los escoltas de Pepe Aguilar fueron víctimas de un ataque armado en su rancho El Soyate, ubicado en sierra Villanueva, Zacatecas.

Contrario a esta información, Pepe Aguilar aseguró estar bien, toda vez que se encuentra en la CDMX, además de señalar que todo se trató de un operativo realizado en las cercanías a su rancho y no alguna acción en su contra y dentro de su propiedad.

Nota en desarrollo. En breve más información...