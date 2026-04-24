La zona arqueológica de Teotihuacán, ubicada en el Estado de México, recibió hoy jueves 23 de abril más de 2 mil 700 turistas tras su reapertura por el tiroteo ocurrido el lunes 20 de abril.

Así lo informó la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, quien destacó que este segundo día de reapertura se llevó a cabo con la implementación de medidas de atención y seguridad reforzadas.

Teotihuacán con gran afluencia de turistas tras reapertura por tiroteo

Claudia Curiel de Icaza compartió a través de sus redes sociales, que este jueves la zona arqueológica de Teotihuacán registró una gran afluencia de turistas, al registrar un total de 2 mil 755 visitantes.

Tras el tiroteo que llevara a cabo Julio César Jasso, en donde murió una turista y 13 más resultaron heridos, autoridades federales y estatales han incrementado las revisiones de seguridad.

De acuerdo con visitantes, desde el miércoles 22 de abril, primer día de reapertura, agentes de la Guardia Nacional llevan a cabo la revisión de mochilas, así como se cuenta con la presencia de binomios caninos.

Además, como parte del refuerzo a la seguridad en la zona de Teotihuacán, se instruyó al reordenamiento del comercio ambulante que opera en el sitio.

Claudia Curiel de Icaza destacó que gracias a estas acciones, la visita de los más de 2 mil turistas a Teotihuacán se llevó a cabo de manera ordenada, con la intención de privilegiar la experiencia de quienes acuden a visitar este sitio histórico.

Se espera que las revisiones a los turistas se mantengan de manera indefinida, con la intención de garantizar la seguridad de todos y cada uno de los visitantes a Teotihuacán.