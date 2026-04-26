La zona arqueológica de Teotihuacán ha reforzado su seguridad y en este fin de semana se ha visto un detector de metales para evitar el ingreso de armas, tras el ataque del lunes 20 de abril en la pirámide de la Luna.

El ataque ejercido por el hombre de 27 años Julio César Jasso Ramírez dejó como saldo su suicidio, una víctima muerta y al menos 13 heridos.

Aunque este fin de semana se vio el detector de metales, las acciones de reforzamiento de seguridad iniciaron el 22 de abril con la reapertura de Teotihuacán.

Ese día, 22 de abril fue la reapertura de la zona arqueológica de Teotihuacán con cientos de turistas extranjeros y nacionales, a solo dos días del atentado por el cual aún se veían manchas de sangre en la pirámide de la Luna.

¿Cómo funcionan los arcos detectores en Teotihuacán?

Todos los turistas ahora tienen que pasar por arcos detectores de metales, a fin de evitar el posible ingreso de armas, además se hace una revisión de mochilas.

Existe un doble filtro ya que tras pasar por el arco detector de metales, un agente de seguridad les hace una revisión con un detector de metal manual, también conocido como garret scanner.

Zona arqueológica de Teotihuacán: Inicia operación de detector tras ataque (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

En caso de portar encendedores estos les son retirados y cualquier otro artículo que pueda ser peligro para los demás asistentes al recinto histórico.

A la salida pueden retirar sus pertenencias retenidas, mismas que se han visto colocadas en las gorras de los oficiales de la Guardia Nacional.

Guardia Nacional y policía del Edomex se encargan de seguridad en Teotihuacán

Las revisiones se realizan por agentes de la Guardia Nacional y de la policía auxiliar, al parecer del Estado de México.

En fotos publicadas esta misma semana, se observa a al menos un policía auxiliar hacer presencia sobre la pirámide de la Luna, donde ocurrió el ataque armado.