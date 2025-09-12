Alejandro Gilmare Mendoza, alias 'El Choko’ y líder de ‘La Chokiza’, fue trasladado este 12 de septiembre al Penal del Altiplano.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la Fiscalía General de la República (FGR) trasladó durante la madrugada a El Choko al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Al mismo tiempo, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa realizaron cateos en propiedades de Alejandro Gilmare Mendoza.

En su publicación, Carlos Jiménez difundió una serie de fotos de la detención y traslado de Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko, previo a ser llevado al Penal del Altiplano.

“VUELAN al CHOKO al ALTIPLANO; LE CATEAN CASAS, PREDIOS @FGRMexico encerró esta madrugada a Alejandro Gilmare Mendoza en el penal d Máxima Seguridad. Al mismo tiempo agentes d @SSPCMexico @SEMAR_mx @Defensamx1 cayeron en casas del tipo q presumía su cercanía con @SandraCuevas_”, reportó Jiménez.

Durante su noticiero C4 en Alerta, el reportero informó que el Choko se encontraba detenido en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR y adelantó que este jueves sería enviado a la cárcel.

A su vez, el periodista exhibió fotografías en las que se observa a Sandra Cuevas y al presunto líder de La Chokiza dándose un beso con el mural del grupo criminal en el municipio de Ecatepec, su principal zona de operación.

En otras imágenes difundidas por Jiménez se aprecia a Sandra Cuevas posando para unas fotos en el mural de La Chokiza.

El periodista advirtió que El Choko no será el único cercano a Sandra Cuevas que será detenido y pidió a la ex alcaldesa de Cuauhtémoc tener cuidado, pues “no le vaya a tocar a usted”.

Alejandro Gilmare Mendoza: Detienen a pareja de El Choko en cateo en su contra

Asimismo, se dio a conocer que Juana Ivette Ledezma, pareja de Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko, fue detenida en un cateo encabezado por la SSPC y Semar.

La pareja del Choko fue detenida durante la noche de este jueves 11 de septiembre como parte de la indagatoria en contra del presunto líder de La Chokiza.

“ATORAN a LA PAREJA OFICIAL del CHOKO. Juana Ivette Ledezma, pareja del líder del grupo criminal La Chokiza. Agentes de @SSPCMexico y @SEMAR_mx la detuvieron anoche en uno de los cateos vs El Choko. Es parte de la indagatoria vs el tipo q presumía su cercanía con @SandraCuevas_”, informó C4 Jiménez.

El reportero compartió fotografías de la supuesta pareja de Alejandro Gilmare Mendoza acompañada del líder criminal hoy detenido.