Sandra Cuevas reveló si es que heredó o administra el restaurante de Carmen Salinas ‘La Casita de las Sopas’.

Durante una conferencia de prensa, la ex alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas de 39 años de edad, dio a conocer si es que se quedó con el restaurante de Carmen Salinas porque lo heredó o lo administra.

Sandra Cuevas sí se quedó con el restaurante de Carmen Salinas, pero explica el porqué

En una conferencia de prensa, Sandra Cuevas explicó el tema del restaurante de Carmen Salinas, ‘La Casita de las Sopas’ tras los rumores sobre habérselo quedado.

Pues cabe mencionar que la hija de Carmen Salinas, María Eugenia Plascencia Salinas aseveró que le rentó el restaurante a Sandra Cuevas, y que ahora ella era la arrendataria quien también lo remodelaría.

Sin embargo, de acuerdo con Sandra Cuevas, ella declaró que en realidad son socios después de negociar, ya que asegura que los hijos de Carmen Salinas querían dejárselo al 100%

“Tengo muy buena relación con la familia de doña Carmen Salinas y mi Maru, que es hija de Carmen Salinas me dijo ‘nosotros ya estamos muy cansados de trabajar, mi esposo acaba de tener un accidente, ayúdanos o vamos a hacernos socios y hagamos juntos el restaurante de comida mexicana. Ellos me lo querían dejar al 100 y les dije ‘no como creen’, y ellos ‘sí, es que mi mamá te quería mucho’, mejor vamos a ser socios y entonces nos asociamos.” Sandra Cuevas

Sandra Cuevas anuncia cambio de nombre en el restaurante de Carmen Salinas

Tras aclarar que se asoció con la hija de Carmen Salinas para administrar el restaurante, Sandra Cuevas también dio a conocer que haría cambios en él.

Pues ahora ‘La Casita de las Sopas’, restaurante de Carmen Salinas en 1998 y el cual cerró en 2024, cambiaría de nombre.

La ex alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas anunció que el restaurante de Carmen Salinas, conocida como La Casita de las Sopas ubicada en Bahía Magdalena 138, Verónica Anzúres, Miguel Hidalgo, 11300 Ciudad de México, CDMX, cambiaría de nombre.

Ahora el restaurante que era de Carmen Salinas se llamará: ‘Carmen Salinas y Sandra Cuevas: comida mexicana’, tal y como anunció la empresaria y política durante su conferencia de prensa.

Cabe mencionar que María Eugenia Plascencia Salinas, hija de Carmen Salinas, había revelado en una entrevista que le había rentado el restaurante a Sandra Cuevas, siendo ella su nueva administradora.

Lo cual confirmó lo mencionado por Sandra Cuevas, quien comentó que el restaurante había cerrado por falta de tiempo de Maru Plascencia.

Habrá que esperar más para saber los detalles de esta reapertura y remodelación del restaurante de Carmen Salinas, el cual ahora será administrado por Sandra Cuevas.