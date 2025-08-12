Probablemente el notario más famosos de México es el 184, Gustavo Fernández Suari. Siendo él es el responsable de la transparencia en La Casa de los Famosos México.

Su popularidad se extiende hasta los fans del relaity show, quienes le dedican memes y edits tras cada gala de eliminación en La Casa de los Famosos México 2025.

¿Quién es Gustavo Fernández Suari?

Fue en 2018 cuando Gustavo Fernández Suari asumió sus funciones en la notaría ubicada en Huixquilucan, Estado de México.

En la actualidad el Notario Público 184 es el encargado de dirigir este departamento.

Primera aparición del poderosísimo, el único e inigualable licenciado Gustavo Fernández, notario 184 del estado de México🙏 #LaCasaDeLosFamosoMx pic.twitter.com/BTsOE5Ydsf — nacho con O (@NachoConO) August 4, 2025

¿Cuántos años tiene Gustavo Fernández Suari?

Se desconoce la fecha de nacimiento y edad de Gustavo Fernández Suari.

¿Quién es la esposa de Gustavo Fernández Suari?

No hay información disponible de la vida personal de Gustavo Fernández Suari.

¿Qué signo zodiacal es Gustavo Fernández Suari?

No es posible determinar el signo zodiacal de Gustavo Fernández Suari, Notario Público 184, sin fecha de nacimiento.

¿Quiénes son los hijos de Gustavo Fernández Suari?

Se desconocen aspectos personales de Gustavo Fernández Suari.

¿Qué estudió Gustavo Fernández Suari?

El Notario Público 184 tiene una amplia preparación dentro del campo de la administración y el derecho:

Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Panamericana

Licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana

Del mismo modo, el licenciado Gustavo Fernández Suari es miembro del Colegio de Notarios del Estado de México y del Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

¿En qué ha trabajado Gustavo Fernández Suari?

Dentro de La Casa de los Famosos México, la función del licenciado Gustavo Fernández Suari es la de supervisar que los aspectos del programa.

El Notario Público 184 es el principal encargado de garantizar que los votos del público sean respetados y no se incurra en fraude o favoritismos.

Es común que en programas de concursos se solicite la ayuda de un notario, por lo que La Casa de los Famosos México no es la excepción.

Notario Público 184, Licenciado Gustavo Fernández Suari, en La Casa de los Famosos México (Captura de video)

Gustavo Fernández Suari: El Notario Público 184 dictó la salida de Adrián Di Monte de último minuto

Fue por medio de un video que Joanna Vega-Biestro dio a conocer que fue el Notario Público 184 quien sacó de último minuto a Adrián Di Monte.

El domingo 10 de agosto se llevó a cabo la segunda gala de eliminación en La Casa de los Famosos México 2025.

El actor Adrián Di Monte -de 35 años de edad- fue el habitante que salió del programa, pero hubo señalamientos de fraude por parte de los fans.

Esto después de que en la web del canal de Las Estrellas se publicara una nota con la salida de Priscila Valverde.

De acuerdo con Joanna Vega-Biestro, era la reina de belleza quien iba ser la segunda eliminada de La Casa de los Famosos México 2025.

Sin embargo, la máquina que cuenta los votos se actualizó de último momento y Priscila Valverde superó a Adrián Di Monte.

Y a pesar de que Galilea Montijo había dado cierre oficial a las votaciones antes de que se actualizara el conteo, fue El Notario Público 184 quien dictó la salida de Adrián Di Monte de último minuto.