Marina Botas -de 35 años de edad- fue señalada por hacer trampa en la tercera prueba de líder de La Casa de los Famosos México 2025.

En redes sociales circulan videos del momento que serían prueba de la jugada ‘chueca’ de Mariana Botas en La Casa de los Famosos México 2025.

Mariana Botas hizo trampa en La Casa de los Famosos México 2025

Habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 contendieron para la final de la prueba de líder.

Evento en el que Mariana Botas fue detectada haciendo trampa al hacer algo que se prohibía en las reglas del juego.

Por lo que se aprecia en los videos, Mariana Botas pasa su cuerpo debajo de un acrílico por el que los habitantes debían lanzar unas pelotas.

Del mismo modo, había una línea blanca desde la cual se debían efectuar los lanzamientos.

Al inicio de la prueba, La Jefa de La Casa de los Famosos México especificó que podían estirarse por las pelotas solo si las alcanzaban con el brazo.

Motivo por el que Mariana Botas está siendo apodada “trampitas” en redes sociales.

Pues la actriz habría desobedecido indicaciones para la prueba de líder en La Casa de los Famosos México 2025.

Mariana Botas (Mariana Botas Instagram @marianabotasl)

Mariana Botas es finalista en prueba de líder en La Casa de los Famosos México 2025

La molestia entre los fans de La Casa de los Famosos México 2025 incrementó con Mariana Botas al ser una de las finalistas para la prueba de líder.

Esto quiere decir que tiene la oportunidad de ganar inmunidad para la semana tres de La Casa de los Famosos México 2025.

Fue durante la primera semana que Mariana Botas se coronó como líder en un reto que fue más suerte que habilidad.

Sin embargo, para esta final, los fans temen que las trampas se vuelvan a repetir y haya una victoria injusta.

Hasta el momento, La Jefa de La Casa de los Famosos México 2025 se ha pronunciado en torno a Mariana Botas y su desempeño en la prueba de líder.