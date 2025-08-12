La Casa de los Famosos México 2025 y Tu historia como la mía libraron su segunda batalla por el rating el fin de semana.

Los números arrojaron un claro ganador: La Casa de los Famosos México 2025, que el domingo 10 de agosto dijo adiós a Adrián Di Monte.

Sin embargo, para los internautas no pasó desapercibida una señal de alerta que pondría en riesgo el reinado de La Casa de los Famosos México 2025.

La Casa de los Famosos México 2025 gana la batalla por rating a Tu historia como la mía

De acuerdo con la cuenta de X @TuTiaSandra, La Casa de los Famosos México 2025 ganó la batalla por el rating del domingo 10 de agosto.

Según la publicación, La Casa de los Famosos México 2025 superó por mucho a Tu historia como la mía, su competencia directa en TV Azteca.

Posicionamiento en La Casa de los Famosos México 2025 (@lacasafamososmx)

La Casa de los Famosos México 2025 registró una audiencia de 3.8 millones de televidentes.

Mientras tanto, Tu historia como la mía apenas alcanzó 1.2 millones de espectadores, quedando muy por debajo.

La victoria de La Casa de los Famosos México generó una oleada de reacciones en las redes, donde muchos celebraron el triunfo y otros no se mostraron sorprendidos.

La Casa de los Famosos México 2025 perdió más televidentes que Tu historia como la mía

Aunque los números favorecieron a La Casa de los Famosos México 2025, los internautas destacaron un dato preocupante.

Y es que, el reality show también registró una importante caída de audiencia en comparación con emisiones anteriores.

Incluso, varios usuarios en redes destacaron que, en proporción, La Casa de los Famosos México 2025 perdió más televidentes que el programa de Rocío Sánchez Azuara .

Mientras La Casa de los Famosos México 2025 celebra su victoria, TV Azteca insiste en mantener Tu historia como la mía en el horario estelar de los domingos.

¿Es buena decisión? Expertos en medios consideran que aún no está dicha la última palabra en esta batalla por el rating.

Y es que, según afirman, la verdadera prueba será en las próximas semanas, cuando el público esté más habituado a ambos programas y decida con cuál se queda.