Con La Casa de los Famosos México 2025 se revivió video de YouTube donde Sergio Sendel -de 58 años de edad- cachetea a Facundo, que muestra sus personalidades.

Desde ese momento Sergio Sendel y Facundo -de 47 años de edad- mostraron sus verdaderas personalidades que se han visto reflejadas en su participación en recientes realities.

Este es el video de YouTube de Sergio Sendel cacheteando a Facundo que revivió La Casa de los Famosos México 2025

La participación de Facundo en La Casa de los Famosos México 2025 ha generado gran polémica por las pesadas bromas que ha realizado.

Facundo en La Casa de los Famosos México 2025 (Captura de video)

Sin embargo, Facundo siempre se ha caracterizado por este tipo de bromas, incluso hasta se llevó una tremenda cachetada de Sergio Sendel.

A través de las redes sociales se ha viralizado un video de YouTube donde Sergio Sendel cachetea a Facundo luego de que este intentó hacerle unas preguntas.

Tras este altercado, Sergio Sendel reveló que reaccionó de esa manera porque Facundo lo había insultado y él no iba a permitir una falta de respeto.

Por su parte, Facundo señaló que solo quería entrevistar a Sergio Sendel, pero él se siguió de largo.

Por lo que a Facundo se le ocurrió gritarle a Sergio Sendel: “Vente güey, no seas puto”.

Ese comentario es el que habría molestado a Sergio Sendel quien reaccionó de manera violenta y no dudo en darle una cachetada a Facundo.

Facundo reconoció que se había llevado un fuerte golpe, pero dejó en claro que no había dicho nada para que Sergio Sendel reaccionará de esa manera.

Facundo confiesa a Burro Van Rankin en YouTube que cachetada de Sergio Sendel fue de los momentos más humillantes en su vida

Los hechos habrían ocurrido hace más de 20 años y es que Sergio Sendel luce atuendo de piloto, look que usó cuando grabó la telenovela Amarte es mi pecado.

Telenovela que Sergio Sendel protagonizó y que fue emitida con gran éxito en el 2004.

Pese a que este suceso sucedió hace más de 20 años, Facundo confesó que la cachetada de Sergio Sendel fue de los instantes más humillantes que ha vivido por lo que le gustaría borrarlo del internet.

Sin embargo, usuarios lo han revivido y es que creen que refleja la personalidad de ambos famosos ahora que participaron en nuevos realities.

Y es que en La Casa de los Famosos México 2025, Facundo regresó a sus pesadas bromas por las cuales ha recibido varias críticas.

Mientras que Sergio Sendel mostró ser todo un villano en Top Chef VIP 2025, reality show donde ya fue eliminado.