Jessica Yasmin Calderón Segura, docente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), hizo un llamado a la ciudadanía en general para solicitar ayuda para encontrar a su hija Michelle Itzayana.

“Si alguien desea apoyarme en la búsqueda, que sea en la colonia, que se investigue o que se busque, o que se pregunte y se localice mi niña” Jessica Yasmin Calderón Segura

Así lo pidió por medio de un mensaje en video, en el que destacó que es necesario ampliar la búsqueda en las inmediaciones de la colonia Álvaro Leonel, municipio de Yautepec.

Cabe destacar que Michelle Itzayana de 15 años de edad, fue vista por última vez el domingo 24 de mayo cuando salió de casa para comprar una cartulina, pero ya no regresó.

Por desaparición de Michelle Itzayana, su mamá pide apoyo para localizarla

Al cumplirse 5 días de la desaparición de Michelle Itzayana Fuentes Calderón, su madre la docente de la UAEM, Jessica Yasmin Calderón Segura, pidió ayuda para localizarla.

En su video, reconoció y agradeció el apoyo que se le ha brindado para encontrar a su hija, pero advirtió que las investigaciones de las autoridades de Morelos han avanzando con lentitud.

Ante ello, hizo un llamado a la ciudadanía en general para que en caso de querer sumarse a las labores de localización, se concentren en la colonia donde ocurrió la desaparición.

“Sí necesito que si se me apoye, se me apoye en mi comunidad en la que pasó la pérdida de Michelle, que es en la ia Álvaro Leonel, municipio de Yautepec” Jessica Yasmin Calderón Segura

Tras explicar que es necesario ampliar las acciones en las inmediaciones de la colonia Álvaro Leonel, la docente de la UAEM recordó que el día que desapareció, su hija le manifestó que era muy feliz en su preparatoria.

Además, resaltó que Michelle Itzayana tenía un horario muy flexible, pues “salía muy temprano” de clases y nunca pasó por un real peligro porque no llegaba tarde a casa, “hasta ese día que se perdió”.

Michelle Itzayana desapareció en Yuatepec, Morelos

Michelle Itzayana Fuentes Calderón, alumna de preparatoria en la UAEM, fue reportada desaparecida el 24 de mayo de 2026 tras ser vista por última vez en el municipio de Yautepec, Morelos.

Por el caso, la Fiscalía de Morelos activó el Protocolo Alba, mientras familiares y colectivos iniciaron búsqueda ciudadana, se difundieron fichas oficiales y se realizaron recorridos en calles y comercios.

Desaparición de Michelle Itzayana (Especial)

El 29 de mayo, familiares encabezaron una marcha en Cuernavaca en la que participaron estudiantes y colectivos feministas que exigieron acciones inmediatas para localizar a Michelle Itzayana.

La UAEM emitió comunicado en el que garantizó acompañamiento institucional a la familia y destacó que Michelle Itzayana es la cuarta alumna desaparecida en 2026, sin embargo, hasta el 30 de mayo no existen avances oficiales.