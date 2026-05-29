Irvin Víctor Joel N o Irving Hernández fue detenido y vinculado a proceso por fraude mediante la presunta agencia de viajes Go Traveling Bajío, Guanajuato.

Fue el titular de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste quien confirmó la detención de Irvin Hernández, la noche del jueves 28 de mayo.

Esto tras la denuncia de 209 personas, que tras contratar un servicio de viaje que los dejó varados, para después descubrir que Go Traveling Bajío se esfumó.

De acuerdo con las cifras compartidas, el fraude de Irvin Hernández asciende a 15 millones de pesos, del cual no se han dado informes.

Go Traveling Bajío: vinculan a proceso a su dueño, Irvin N (Fiscalía de Guanajuato)

Caso Go Traveling Bajío: Irvin Hernández es vinculado a proceso por fraude

Gerardo Vázquez Alatriste confirmó la vinculación a proceso de Irving N, por presunto fraude, tras la acumulación de diversas denuncias en contra de Go Traveling Bajío.

El fiscal de Guanajuato también señaló que se le dictó prisión preventiva a Irvin Hernández como medida cautelar, mientras espera la audiencia intermedia.

De acuerdo con lo dado a conocer, el juez de control determinó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria contra el fraude de Go Traveling Bajío.

En dicho periodo, la Fiscalía de Guanajuato deberá presentar pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad de Irvin Hernández, por lo cual la investigación continúa abierta.

En consecuente, el fiscal hace un llamado a la ciudadanía de Guanajuato a denunciar en caso de haber sido víctimas de fraude de Go Traveling Bajío y de Irving N.

Go Traveling Bajío: Así fue el fraude perpetrado por Irvin Hernández contra 209 personas

Las investigaciones en contra de Go Traveling Bajío comenzaron el pasado 18 de mayo, después de una primera denuncia en contra de Irvin Hernández, el dueño.

Go Traveling Bajío tenía tres años trabajando en Guanajuato ofreciendo paquetes de viaje para distintos destinos y con conexiones a hoteles y restaurantes.

Sin embargo, además de dejar varados a varios de sus clientes, las víctimas no lograban contactar al presunto dueño de la agencia, Irvin Hernández, desapareciendo con el dinero.

Aunque el fiscal no dio a conocer detalles sobre la detención, sí señaló que realizaron diversos cateos hasta encontrar al presunto dueño de Go Traveling.