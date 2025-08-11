La Casa de los Famosos México 2025 ya tiene nuevo team favorito. El Cuarto Noche se ha convertido en la sensación de los televidentes.
Los Tuexi fueron los encargados de componer la nueva canción viral de La Casa de los Famosos México 2025.
Letra de Team Noche, canción de Los Tuexi en YouTube para el equipo de La Casa de los Famosos México 2025
Esta es la letra de Team Noche, la nueva canción de Los Tuexi para el equipo de La Casa de los Famosos México 2025 y que ya puedes escuchar en YouTube:
Ya sabemos que de noche saldrán las estrellas
Pues aunque intente, en el día no las puedo ver
Todos unidos y nadie se va de esta fiesta
Hasta que estemos seguros que el día se fue
Se les vino la noche a la gente fantoche
Que creen que devoran y andan devorándose
Pura envidia y reproche pensando en la noche
La gente de día sólo envenenándose
De frente como Mar
No me pueden callar
No es que ande de Contreras simplemente soy real
Mortal para atrás, siempre cae bien mi pana
Talentoso en todo, no le gusta el drama
Es más camaleón que iguana
No lo subestimen que igual gana Guana
O Di Monti, que remonta y hoy ha vuelto a florecer
A veces el día marchita y la noche te hace crecer
Ya lo dijo Ayala, gente está perdida
Pero yo nunca me dejo, a mi gente protejo y entrego mi vida
Se topan con las canas del viejón
Siempre el más callado es el más cabrón
Ser protagonista mi profesión
En cualquier día de estos les ruge el león
Ya sabemos que de noche saldrán las estrellas
Pues aunque intente, en el día no las puedo ver
Todos unidos y nadie se va de esta fiesta
Hasta que estemos seguros que el día se fue
Aquí damos lucha y no es triple A
Somos más de cuatro listos pa’ pelear
Mira mi baraja, me sobran las A’s
Tu poker de reinas no lo logrará
Muchos lo criticaron, también lo juzgaron
Y de él mucho hablaron, mucho le tiraron
No lo tumbaron y lo despertaron
Ya dije su nombre pa’ los que captaron
De todos amigos trae el contenido
Puro Zara kids anda bien vestido
Por toda la casa cantando corridos
El compa Abelito, el que más ha crecido
Mi Aldito bien portado
Se levanta y ya se ve arreglado
Lo tierno lo tiene de mamado
Cosas de chavos y chavas nos ha despertado
Aquí va una vez más
Defendiendo como años atrás
A este juego prendiéndole el fuego
Como el Team Infierno y como el Team Mar
Por que la noche es mejor con Mar y Guana
Adrián, Aldo, Aarón, Abelito y Alexis Ayala
Ya sabemos que de noche saldrán las estrellas
Pues aunque intente, en el día no las puedo ver
Todos unidos y nadie se va de esta fiesta
Hasta que estemos seguros que el día se fue
¿El ganador de La Casa de los Famosos México 2025 será del Team Noche? Teorías dicen que sí
Esta no es la primera vez que Los Tuexi se viralizan en redes con una canción para el team favorito de La Casa de los Famosos México.
En la edición del 2023, ellos fueron los encargados del tema para el Team Infierno, así como en 2024 compusieron la canción del Team Mar.
Siendo en ambas ediciones de La Casa de los Famosos México que los ganadores salieron de una canción de Los Tuexi.
Por lo que fans aseguran la historia se repetirá y el ganador de La Casa de los Famosos México 2025 será alguien del Team Noche.