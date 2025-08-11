La Casa de los Famosos México 2025 ya tiene nuevo team favorito. El Cuarto Noche se ha convertido en la sensación de los televidentes.

Los Tuexi fueron los encargados de componer la nueva canción viral de La Casa de los Famosos México 2025.

Letra de Team Noche, canción de Los Tuexi en YouTube para el equipo de La Casa de los Famosos México 2025

Esta es la letra de Team Noche, la nueva canción de Los Tuexi para el equipo de La Casa de los Famosos México 2025 y que ya puedes escuchar en YouTube:

Ya sabemos que de noche saldrán las estrellas

Pues aunque intente, en el día no las puedo ver

Todos unidos y nadie se va de esta fiesta

Hasta que estemos seguros que el día se fue

Se les vino la noche a la gente fantoche

Que creen que devoran y andan devorándose

Pura envidia y reproche pensando en la noche

La gente de día sólo envenenándose

De frente como Mar

No me pueden callar

No es que ande de Contreras simplemente soy real

Mortal para atrás, siempre cae bien mi pana

Talentoso en todo, no le gusta el drama

Es más camaleón que iguana

No lo subestimen que igual gana Guana

O Di Monti, que remonta y hoy ha vuelto a florecer

A veces el día marchita y la noche te hace crecer

Ya lo dijo Ayala, gente está perdida

Pero yo nunca me dejo, a mi gente protejo y entrego mi vida

Se topan con las canas del viejón

Siempre el más callado es el más cabrón

Ser protagonista mi profesión

En cualquier día de estos les ruge el león

Ya sabemos que de noche saldrán las estrellas

Pues aunque intente, en el día no las puedo ver

Todos unidos y nadie se va de esta fiesta

Hasta que estemos seguros que el día se fue

Aquí damos lucha y no es triple A

Somos más de cuatro listos pa’ pelear

Mira mi baraja, me sobran las A’s

Tu poker de reinas no lo logrará

Muchos lo criticaron, también lo juzgaron

Y de él mucho hablaron, mucho le tiraron

No lo tumbaron y lo despertaron

Ya dije su nombre pa’ los que captaron

De todos amigos trae el contenido

Puro Zara kids anda bien vestido

Por toda la casa cantando corridos

El compa Abelito, el que más ha crecido

Mi Aldito bien portado

Se levanta y ya se ve arreglado

Lo tierno lo tiene de mamado

Cosas de chavos y chavas nos ha despertado

Aquí va una vez más

Defendiendo como años atrás

A este juego prendiéndole el fuego

Como el Team Infierno y como el Team Mar

Por que la noche es mejor con Mar y Guana

Adrián, Aldo, Aarón, Abelito y Alexis Ayala

Ya sabemos que de noche saldrán las estrellas

Pues aunque intente, en el día no las puedo ver

Todos unidos y nadie se va de esta fiesta

Hasta que estemos seguros que el día se fue

¿El ganador de La Casa de los Famosos México 2025 será del Team Noche? Teorías dicen que sí

Esta no es la primera vez que Los Tuexi se viralizan en redes con una canción para el team favorito de La Casa de los Famosos México.

En la edición del 2023, ellos fueron los encargados del tema para el Team Infierno, así como en 2024 compusieron la canción del Team Mar.

Siendo en ambas ediciones de La Casa de los Famosos México que los ganadores salieron de una canción de Los Tuexi.

Por lo que fans aseguran la historia se repetirá y el ganador de La Casa de los Famosos México 2025 será alguien del Team Noche.

Team Mar (Instagram / Karime Pindter)