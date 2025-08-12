Jessica Ortiz, actriz de doblaje mexicana es La Jefa de La Casa de los Famosos México 2025, siendo la máxima autoridad para los habitantes.

El trabajo de Jessica Ortiz va más allá de los reality shows, ha destacado prestando su voz a personajes icónicos como la Mujer Maravilla.

¿Quién es Jessica Ortiz, La Jefa de La Casa de los Famosos México 2025?

Jessica Ortiz cuenta con más de 27 años en la industria del doblaje, prestando su voz a diversos proyectos televisivos y cinematográficos.

Entre sus personajes más populares resalta Neytiri en Avatar, La Mujer Maravilla en el Universo DC y Tauriel en El Hobbit.

Jessica Ortiz, quien era La Jefa en La casa de los famosos de Telemundo. (@jessikortiz / Instagram)

Jessica Ortiz ha doblado al español a famosas como:

Drew Barrymore

Jessica Alba

Gal Gadot

Michelle Monaghan

Anna Paquin

Antes de su llegada a Televisa, Jessica Ortiz fue la voz de La Jefa en las cinco temporadas de La Casa de los Famosos de Telemundo.

Además, Jessica Ortiz también participó como la voz de las secciones “La enciclopedia del crimen”, “Desconectados” y “El juego de las sillas” de Venga la Alegría de TV Azteca.

Otra de las grandes pasiones de Jessica Ortiz es el canto, algo que cumplió al interpretar una canción de Blanca Nieves para Disney como la ‘Reina malvada’.

¿Que edad tiene Jessica Ortiz, La Jefa de La Casa de los Famosos México 2025?

Se conoce que Jessica Ortiz tiene en la actualidad 44 años de edad.

Jessica Ortiz, quien era La Jefa en La casa de los famosos de Telemundo. (@jessikortiz / Instagram)

¿Quién es el esposo de Jessica Ortiz, La Jefa de La Casa de los Famosos México 2025?

No hay información sobre la vida amorosa de Jessica Ortiz, conocida por ser la voz de La Jefa’ en La Casa de los Famosos México.

Jessica Ortiz (Instagram jessikortiz / Instagram jessikortiz)

¿Qué signo zodiacal es Jessica Ortiz, La Jefa de La Casa de los Famosos México 2025?

Se desconoce el signo zodiacal de Jessica Ortiz tras no contar con datos de la fecha de su nacimiento.

¿Cuántos hijos tiene Jessica Ortiz, La Jefa de La Casa de los Famosos México 2025?

De acuerdo a su perfil de Instagram, Jessica Ortiz no tiene hijos.

¿Qué estudió Jessica Ortiz, La Jefa de La Casa de los Famosos México 2025?

Se desconoce el grado de estudios de Jessica Ortiz, La Jefa de La Casa de los Famosos México 2025.

¿En qué ha trabajado Jessica Ortiz, La Jefa de La Casa de los Famosos México 2025?

Además de su trabajo en el doblaje, Jessica Ortiz también ha sido locutora en Disney Junior Latinoamérica.

Su trayectoria dentro del doblaje incluye más de 27 años en el medio, con personajes destacados como La Mujer Maravilla.

Jessica Ortiz (Instagram jessikortiz / Instagram jessikortiz)

Jessica Ortiz es la voz principal de La Jefa de La Casa de los Famosos México 2025

Un personaje que permanece ausente en la pantalla de La Casa de los Famosos México 2025 captura la atención de los televidentes.

La Jefa, voz autoritaria, que no duda en establecer normas, dentro de la casa para todos los nuevos habitantes, se ha vuelto fundamental en el programa.

Detrás de esta figura de autoridad se encuentra Jessica Ortíz, una talentosa actriz de doblaje con más de 27 años de experiencia en la industria del doblaje.

La voz de Jessica Ortíz resuena en cada rincón de La Casa de los Famosos México 2025 dando instrucciones y marcando el rumbo de las pruebas y nominaciones de cada semana.

La Jefa de La Casa de los Famosos México 2025 en realidad son 3 mujeres diferentes, quienes se van turnando durante el día en el reality show: