Gracias a las estrategias implementadas por la gobernadora Tere Jiménez, Aguascalientes volvió a destacar a nivel nacional debido al crecimiento de su actividad industrial, pues en julio registró un incremento anual del 3.9%, ubicándolo entre los ocho estados con mayor avance en todo el país, de acuerdo con el INEGI.

Aguascalientes se convierte en modelo de desarrollo

La gobernadora afirmó que este resultado refleja el impacto de las políticas económicas impulsadas desde su administración, enfocadas en reforzar la infraestructura logística, la conectividad y la formación técnica.

Asimismo, señaló que el sector industrial se ha consolidado como una pieza clave para el desarrollo económico del estado gracias a una estrategia que favorece la inversión y brinda certeza jurídica al sector privado.

Aguascalientes se consolida como un referente en la actividad industrial a nivel nacional (Cortesía)

De acuerdo con la mandataria, el trabajo coordinado entre gobierno, empresas y centros educativos ha permitido crear un ecosistema industrial competitivo, capaz de atraer inversiones y generar empleos que mejoran la calidad de vida de las familias hidrocálidas.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de Vega, destacó que el crecimiento de julio representa el sexto mes consecutivo con variaciones positivas, lo que coloca a Aguascalientes muy por encima del promedio nacional.

Además, subrayó que este comportamiento se traduce en estabilidad, generación de empleos y mayor competitividad, factores que reafirman la posición estratégica del estado en el mapa industrial del país.

Las cifras positivas, la coordinación y la apuesta por la innovación han posicionado a Aguascalientes como un modelo de desarrollo.