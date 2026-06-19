Exfuncionaria lleva a Fernando Flores ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades

Una exfuncionaria cercana a la administración de Fernando Flores, alcalde de Metepec, presentó el pasado 16 de junio de 2026 una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción del Estado de México por presuntas irregularidades cometidas durante la actual gestión municipal.

De acuerdo con información publicada por medios locales como AD Noticias, la querella fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción con sede en Toluca y señala a diversos funcionarios de alto nivel del Ayuntamiento de Metepec.

Según los reportes, la denunciante formó parte de la administración municipal durante aproximadamente cinco años y decidió acudir ante las autoridades para exponer una serie de hechos que, a su consideración, podrían constituir delitos.

¿Cuáles son las presuntas irregularidades denunciadas contra la administración de Fernando Flores?

Entre las conductas señaladas en la denuncia se encuentran:

Presuntos esquemas de simulación de compras.

Adquisiciones con posible sobreprecio relacionadas con un proveedor de uniformes para la Policía Municipal.

Supuestas entregas de efectivo derivadas de multas de tránsito.

Hasta el momento, las acusaciones forman parte de una investigación en etapa inicial y no existe una resolución judicial ni una determinación ministerial que acredite la comisión de delitos por parte de los señalados.

Será la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México la encargada de determinar si existen elementos suficientes para continuar con las investigaciones y, en su caso, ejercer acción penal.

¿Qué funcionarios aparecen en la denuncia contra la administración de Metepec?

Además del alcalde Fernando Flores, la denuncia también menciona a los siguientes funcionarios municipales:

Jesús Alberto Ramírez Manzur, director de Seguridad Pública de Metepec.

Yunuén Villalvazo Urieta, subdirectora de Administración de Seguridad Pública.

Marco Antonio García López, oficial mayor del Ayuntamiento.

La querella también incluye a quienes resulten responsables de los hechos denunciados durante el desarrollo de las investigaciones.

Exfuncionaria acusa presunto acoso sexual y conductas misóginas

Por otra parte, según la información difundida por AD Noticias, la exfuncionaria denunció haber sido víctima de presunto acoso sexual por parte de un funcionario adscrito a la Policía Municipal.

Asimismo, señaló que dentro de la administración encabezada por Fernando Flores existirían conductas misóginas.

Estas acusaciones también deberán ser investigadas por las autoridades competentes para determinar su veracidad y las posibles responsabilidades correspondientes.