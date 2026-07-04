Fernando Flores, alcalde de Metepec, conocerá el próximo 8 de julio si será vinculado a proceso por los presuntos delitos de abuso de autoridad y lesiones, luego de la audiencia de este viernes.

Tras más de ocho horas, un juez determinó que Fernando Flores enfrentará su proceso en libertad y podrá continuar al frente del ayuntamiento de Metepec mientras se decide si es vinculado.

Fernando Flores conocerá el 8 de julio si es vinculado a proceso

Este viernes 3 de julio se llevó a cabo la audiencia de Fernando Flores tras semanas de los hechos de violencia ocurridos en el Club Deportivo La Asunción, en el Estado de México (Edomex).

Nuevo video mostraría a Fernando Flores durante altercado en club de Metepec (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

El abogado de Fernando Flores solicitó 144 horas para preparar la defensa antes de que se decida si será vinculado a proceso, por lo que esto se determinará el próximo miércoles 8 de julio.

Como parte de las medidas cautelares, Fernando Flores debe firmar ante la autoridad judicial durante los primeros cinco días de cada mes, además de abstenerse de ingresar al Club Deportivo Metepec.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó diversos datos de prueba, entre ellos testimonios, videograbaciones y otros elementos que buscan acreditar la probable responsabilidad del alcalde.

Al salir de los juzgados, Fernando Flores reiteró que no solicitará licencia y que continuará desempeñándose como alcalde de Metepec mientras enfrenta el proceso penal; asegura que es inocente.