Fernando Flores aseguró que continuará al frente del ayuntamiento de Metepec, pese a que un juez determinó su vinculación a proceso por los hechos de violencia ocurridos el 4 de junio en un club deportivo.

Al salir de su audiencia, Fernando Flores dijo a los medios que la resolución judicial no implica su separación del cargo y reiteró que seguirá desempeñando sus funciones como alcalde de Metepec.

“Sigo siendo alcalde”. Fernando Flores

Fernando Flores, alcalde de Metepec (Especial)

Fernando Flores seguirá siendo alcalde de Metepec pese a vinculación a proceso

Este jueves 9 de julio, un juez del Estado de México (Edomex) determinó vincular a proceso a Fernando Flores por su presunta participación en una riña, ocurrida en las instalaciones del Club Deportivo Metepec.

De acuerdo con los videos difundidos, Fernando Flores llegó muy exaltado al Club Deportivo Metepec junto a sus guardias de seguridad, algunos de ellos armados, lo que desató cuestionamientos sobre abuso de poder.

Pese a que fue vinculado a proceso por los hechos, el juez no dictó medidas cautelares como prisión preventiva, por lo que Fernando Flores afirmó que seguirá desempeñando como alcalde de Metepec.

Fernando Flores se negó a profundizar el tema de su vinculación a proceso con los medios, pero adelantó que pronto publicará un posicionamiento. En otras ocasiones ha sostenido que el hecho se trató de una riña familiar.

Desde su primera audiencia, el juez determinó que Fernando Flores debe firmar ante la autoridad judicial durante los primeros cinco días de cada mes como medida cautelar, así como de abstenerse de ingresar al Club Deportivo Metepec.