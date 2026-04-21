Adrián Hernández Romero es el coordinador general de Protección Civil del Estado de México, responsable de coordinar acciones de prevención y atención ante emergencias como inundaciones, incendios y sismos que ponen en riesgo a la población mexiquense.

Desde su cargo, ha encabezado operativos y estrategias de respuesta ante contingencias, particularmente durante la temporada de lluvias en municipios como Cuautitlán Izcalli, Ecatepec y Nezahualcóyotl, en coordinación con el gobierno estatal.

¿Quién es Adrián Hernández Romero?

Adrián Hernández Romero es un funcionario público del Estado de México especializado en la gestión de riesgos y atención a emergencias.

Su labor se centra en la coordinación de políticas públicas, estrategias de prevención y acciones de respuesta ante desastres naturales, trabajando de manera conjunta con autoridades estatales y municipales, incluida la gobernadora Delfina Gómez.

¿Qué edad tiene Adrián Hernández Romero?

Adrián Hernández Romero tiene aproximadamente 43 años; sin embargo, no se cuenta con una fecha de nacimiento pública que permita precisar su edad exacta.

¿Adrián Hernández Romero tiene pareja?

No hay información pública disponible sobre su vida personal o situación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Adrián Hernández Romero?

Debido a que no se conoce su fecha de nacimiento, no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Adrián Hernández Romero tiene hijos?

No ha hecho pública información sobre si tiene hijos.

¿Qué estudió Adrián Hernández Romero?

Adrián Hernández Romero es licenciado en Derecho.

¿En qué ha trabajado Adrián Hernández Romero?

Adrián Hernández Romero cuenta con experiencia en la administración pública municipal y estatal en el Estado de México.