Movimiento Regeneración Nacional (Morena) acusó irregularidades en 962 casillas de la elección en Coahuila, lo que representa el 22.6% de la votación.

Sobre ese argumento, la presidenta del CEN de Morena, Ariadna Montiel, adelantó que buscará la nulidad total de la elección en los 16 distritos de Coahuila.

“Vamos a llegar hasta la última instancia electoral para detener este operativo que el PRI inició en Durango y lo perfeccionó en Coahuila”. Ariadna Montiel

Agregó que se han presentado un total de 17 quejas contra el PRI en Coahuila, además de presentar demandas que incluyen a estancias como FISEL, INE y UIF.

Morena acusa irregularidades en 962 casillas de la elección en Coahuila (@Morena)

Morena acusa irregularidades en 962 casillas de la elección en Coahuila (@Morena)

Morena denuncia compra de votos con QR e intimidación durante la elección en Coahuila

En conferencia de prensa, Ariadna Montiel denunció que hubo irregularidades en 962 casillas, que representan el 22.6% de la votación en Coahuila.

Por lo anterior, indicó que se presentó una queja por cada distrito electoral y una de carácter general, en total 17, en las que se denuncia:

Compra y coacción del voto mediante códigos QR

Participación indebida de los servidores públicos

Uso electoral de los programas sociales del estado

Intimidación

Violencia política y de género

Rebase de topes de campaña

Morena presenta denuncias ante la FGR, INE y UIF por elección en Coahuila

Entre las pruebas recabadas contra el PRI en Coahuila, según Ariadna Montiel, se encuentran elementos brindados por la propia gente, además de supuestas irregularidades en el conteo de votos.

“La gente votó por el PRI, se tomó la foto con el código QR y en la boleta denunció con leyendas que el PRI dio 200 pesos y estuvo comprando votos” Ariadna Montiel, dirigente de Morena

Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena (Camila Ayala Benabib)

Montiel advirtió que no va a permitir que el PRI siga reproduciendo esas prácticas “en contra de la democracia”, por lo que se presentó una denuncia ante la FGR, a través de la FISEL, para investigar compra y coacción del voto.

Ante el INE se denunció al PRI por el uso de recursos para compra del voto y el rebase de topes de campaña, mientras que en la UIF se pidió investigar las redes de financiamiento.