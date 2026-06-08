Ariadna Montiel, presidenta de Morena, denunció la presunta compra de votos duranta la jornada electoral para renovar el congreso local y adelanta que pedirán una investigación electoral y financiera.

“Vamos a solicitar no solamente la investigación electoral, sino financiera sobre el origen de esos recursos” Ariadna Montiel

Morena denunciará la presunta compra de votos ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que haga un rastreo del origen del dinero utilizado para la compra de votos.

Morena solicitará investigación electoral y financiera tras compra de votos

Ariadna Montiel menciona que una vez que se tenga el conteo final de votos de la jornada electoral en Coahuila, se sabrá la magnitud de la operación financiera del PRI.

Morena asegura que cuentan con la base de datos de la lista de operadores del PRI que compraron votos, entre otras pruebas que mostrarán ante las autoridades.

El Movimiento de Regeneración Nacional tomará las siguientes acciones ante la presunta compra de votos:

Denuncias ante el Instituto Electoral de Coahuila

Solicitud de Investigación financiera

Investigación de coacción del voto

Ariadna Montiel menciona que ya se presentaron las quejas correspondientes contra el PRI y la sala superior del Tribunal Electoral será quienes definan las sanciones y resuelva las quejas.

“Nosotros ya presentamos la queja inicial y la iremos robusteciendo con más elementos que obtuvimos posterior a la primera denuncia. Lo que nosotros estamos pidiendo es que la Unida de Inteligencia Financiera, con la información que le vamos a dotar extraída de sus propios sistemas haga la investigación pertinente” Ariadna Montiel

Morena solicitará que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue la compra de votos y el origen del dinero utilizado.

Morena denuncia que el PRI utilizó un código QR para comprar votos

Ariadna Montiel expuso en una conferencia de prensa realizada el domingo 7 de junio, un modus operandi del PRI para comprar votos.

Este proceso consistía en darle un QR individual a los ciudadanos, quienes se sacaban una foto con la boleta electoral y posteriormente les pagaban arriba de 500 pesos.

Posteriormente, el QR registraba el voto, el cual se iba a una base de datos al que tenían acceso los operadores del PRI.

Morena menciona que reunieron pruebas que mostrarán ante las autoridades correspondientes.

La denuncia contra el PRI será en el Instituto Electoral y será quienes resuelvan las quejas.

“Estaremos dándole seguimiento hasta el final, hasta que haya justicia para el pueblo de Coahuila”, dijo Ariadna Montiel, quien asegura que tienen pruebas contundentes contra el PRI.