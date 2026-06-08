Ariadna Montiel, presidenta del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), denunció que autoridades de Coahuila, particularmente dos camionetas de la Fiscalía estatal, la han perseguido durante la jornada electoral de este 7 de junio para renovar Congreso estatal.

“Hace ratito había dos camionetas de la Fiscalía estatal, siguiéndome a mi, la dirigente nacional de Morena” Ariadna Montiel. Morena

Aunque desde el inicio se habló de un grupo de 20 morenistas detenidos por la policía estatal de Coahuila como otra acción de persecusión, Ariadna Montiel dijo en su conferencia de prensa que el número asciende a más de 200.

Ariadna Montiel señala arbitrariedades en 200 detenciones de morenistas

Ariadna Montiel dijo que hay una serie de arbitrariedades en las más de 200 detenciones entre el sábado y domingo en las elecciones de Coahuila.

Además, señaló que la noche de este domingo siguen detenidas varias personas en Torreón. Sin dar nombres, dio el ejemplo de una diputada detenida tres veces en menos de una hora.

Ante ello, dijo que van a mostrar pruebas contundentes no solo de detenciones arbitrarias en Coahuila sino de la compra masiva de votos.

Ariadna Montiel promete en Coahuila luchar por la democracia

Ariadna Montiel dijo al pueblo de Coahuila que va a seguir luchando por la democracia y que tiene la convicción de respetar el sufragio.

Agregó que emprenderán el proceso de denuncia desde lo local hasta que termine en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Previamente reveló que la modalidad de compra de votos fue medinate un código QR que es la nueva modalidad, similar a lo que antes fueron las tarjetas Monex y Soriana.