La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección (SGIRPC) pronostica un temporal de lluvias intensas en la CDMX del lunes 18 al jueves 21 de mayo de 2026.

Durante cuatro días se prevé una intensa lluvia, la cual podría estar acompañada de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de vientos que podrían superar los 50 km/h.

Alertan por temporal de lluvias intensas en la CDMX del 18 al 21 de mayo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección alertó sobre un periodo de fuertes precipitaciones previsto en la Ciudad de México.

A través de su cuenta de X, el organismo advirtió sobre la presencia de tormentas eléctricas, posible caída de granizo y ráfagas de viento intensas del lunes 18 al jueves 21 de mayo.

Temporal de lluvias intensas en CDMX inicia el 18 de mayo (@SGIRPC_CDMX / X )

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección recomendó a la población mantenerse alerta ante los riesgos climáticos y seguir estrictamente las indicaciones oficiales para evitar accidentes.

Ante la inestabilidad del clima de México, se recomienda a la población cargar con paraguas, asegurar objetos que puedan ser lanzados por el viento y vigilar los niveles de ríos en las zonas de lluvias fuertes.

Las condiciones climáticas podrían generar afectaciones en distintas zonas de la CDMX, por lo que pidieron a la población mantenerse informada a través de canales oficiales.

Recomendaciones para el temporal de lluvias intensas en la CDMX del 18 al 21 de mayo

Ante el pronóstico de lluvias intensas en la CDMX, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección recomienda a la población:

Mantenerse atento al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC

Retirar basura de las coladeras

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

Evitar refugiarse bajo árboles o estructuras

Utilizar impermeable o paraguas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección reiteró que el monitoreo de las condiciones meteorológicas se mantendrá durante los próximos días.