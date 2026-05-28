La Comisión Nacional del Agua advierte de lluvias intensas en varios estados derivado de la Onda Tropical 2, para la tarde de hoy jueves 28 de mayo:
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
De acuerdo con el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional, este jueves 28 de mayo es el último día de la Onda Tropical en México.
Sin embargo, en parte del territorio nacional se observa un Frente Frío fuera de temporada, aunado a la onda de calor presente en varios estados.
Onda Tropical 2 dejará lluvias intensas y muy fuertes este jueves 28 de mayo
Fuertes lluvias se esperan para la tarde de hoy jueves 28 de mayo, consecuencia de la Onda Tropical 2, que se desplaza sobre las costas de Oaxaca y Guerrero, en combinación con el aire húmedo.
Estos estados de México que esperan desde lluvias muy fuertes así como aisladas hoy jueves 28 de mayo:
Lluvias muy fuertes:
- Oaxaca
- Veracruz
- Quintana Roo
Lluvias puntuales fuertes:
- Puebla
- Guerrero
Chubascos:
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Tamaulipas
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Morelos
- Estado de México
- CDMX
Lluvias aisladas:
- Baja California
- Coahuila
- Guanajuato
- Querétaro
Asimismo, se esperan fuertes rachas de viento con tolvaneras de hasta 70 km/h, más oleaje de hasta 2.5 metros de altura en las costas de Yucatán, Quintana Roo y Baja California.
Con agua también señala un frente frío en el noroeste de México, mientras en que en interior, se observa inestabilidad atmosférica.
Onda de calor en varios estados de México provocan temperaturas de hasta 45°C
Sin embargo y aunado a la Onda Tropical 2, Conagua pronostica también clima caluroso en varios estados de México, con temperaturas de hasta los 45°Celsius:
- Sinaloa
- Chihuahua
- Nayarit
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Yucatán
La onda de calor también dejará temperaturas entre los 35 y 40°C:
- Baja California Sur
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- Durango
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Jalisco
- Colima
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Morelos
- Tamaulipas
- Veracruz
- Tabasco
- Chiapas
- Campeche
- Quintana Roo
Y de 30 a 35°C:
- Baja California
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Estado de México