La Comisión Nacional del Agua advierte de lluvias intensas en varios estados derivado de la Onda Tropical 2, para la tarde de hoy jueves 28 de mayo:

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

De acuerdo con el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional, este jueves 28 de mayo es el último día de la Onda Tropical en México.

Sin embargo, en parte del territorio nacional se observa un Frente Frío fuera de temporada, aunado a la onda de calor presente en varios estados.

Onda Tropical 2 dejará lluvias intensas y muy fuertes este jueves 28 de mayo

Fuertes lluvias se esperan para la tarde de hoy jueves 28 de mayo, consecuencia de la Onda Tropical 2, que se desplaza sobre las costas de Oaxaca y Guerrero, en combinación con el aire húmedo.

Onda Tropical 2 dejará fuertes lluvias en México (Conagua Clima)

Estos estados de México que esperan desde lluvias muy fuertes así como aisladas hoy jueves 28 de mayo:

Lluvias muy fuertes:

Oaxaca

Veracruz

Quintana Roo

Lluvias puntuales fuertes:

Puebla

Guerrero

Chubascos:

Nuevo León

San Luis Potosí

Tamaulipas

Jalisco

Colima

Michoacán

Hidalgo

Tlaxcala

Morelos

Estado de México

CDMX

Lluvias aisladas:

Baja California

Coahuila

Guanajuato

Querétaro

Asimismo, se esperan fuertes rachas de viento con tolvaneras de hasta 70 km/h, más oleaje de hasta 2.5 metros de altura en las costas de Yucatán, Quintana Roo y Baja California.

Con agua también señala un frente frío en el noroeste de México, mientras en que en interior, se observa inestabilidad atmosférica.

Lluvias en la CDMX (DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM / Daniel Augusto)

Onda de calor en varios estados de México provocan temperaturas de hasta 45°C

Sin embargo y aunado a la Onda Tropical 2, Conagua pronostica también clima caluroso en varios estados de México, con temperaturas de hasta los 45°Celsius:

Sinaloa

Chihuahua

Nayarit

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Yucatán

La onda de calor también dejará temperaturas entre los 35 y 40°C:

Baja California Sur

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Jalisco

Colima

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Morelos

Tamaulipas

Veracruz

Tabasco

Chiapas

Campeche

Quintana Roo

Y de 30 a 35°C:

Baja California

Aguascalientes

Guanajuato

Estado de México